Cámaras instaladas en Armenia y Quindío no son para multar sino para contar vehículos: gobernación

Armenia

Cámaras instaladas en Armenia y el Quindío no son para multar sino para contar: gobernación

La gobernación del Quindío través de la secretaría TIC, avanza la instalación de cámaras tecnológicas en los diferentes municipios del departamento como parte del proyecto Quindío Territorio Inteligente y Sostenible. Estos dispositivos están destinados a mejorar la visibilidad y realizar el conteo vehicular en tiempo real, permitiendo conocer el comportamiento de la movilidad en el territorio.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Ángela María Suazo Bandera, coordinadora administrativa del proyecto Quindío territorio inteligente y sostenible de la secretaria de las TIC del Quindío.

¿En qué consiste?

Angela es un proyecto bandera del gobernador Juan Miguel Galvis, a través del cual se pretende fortalecer toda la infraestructura tecnológica para todo el departamento del Quindío, tanto Armenia como municipio acreditado como los otros 11 municipios que hacen parte del proyecto.

En el ejercicio está en instalar unos equipos tecnológicos para poder garantizar una conectividad y mejorar esa infraestructura a nivel tecnológico durante todo este tiempo de ejecución del proyecto y también, por supuesto, para garantizar una sostenibilidad en el tiempo, para que los ciudadanos se sientan más seguros, para que los ciudadanos se sientan conectados e identificados.

¿Tiempo de ejecución?

Angela: es un proyecto con recursos del Sistema General de Regalías, monitoreado y avalado por el Departamento Nacional de Planeación y tiene una ejecución de 18 meses.

Nosotros iniciamos el proceso el mes el año pasado en el mes de agosto y este proyecto va a desarrollarse hasta enero del 2027, son 18 meses, pero como lo mencionaba hace un momento, es un proyecto que tiene una sostenibilidad garantizada porque va a ser parte de toda la ciudadanía del departamento.

¿Cuántas cámaras se van a instalar y en dónde?

Ángela: vamos a instalar en total 40, nosotros le mencionamos dispositivos IOT, son dispositivos con internet de las cosas que instrumentalizan, que generan datos, que generan información para que esa información sea analizada y se transforme en política pública.

En total son 40 cámaras, de estas 40 cámaras, 28 cámaras son de conteo vehicular y 12 cámaras de conteo de aforo y están conectadas a un centro de monitoreo que va a estar ubicado en el municipio de Armenia, van a garantizar y van a fomentar ese turismo que es lo que quiere el señor gobernador consolidar para el departamento

Cada municipio tiene número asignado, pero en total son 28 cámaras y 12 cámaras que es así es una por cada municipio, las cámaras de Aforo.

Inversión

Angela: esa es una inversión con recursos del sistema general de regalías que es a aproximadamente 13.000 millones de pesos.

No son cámaras de foto multas

Ángela María Suazo Bandera, coordinadora administrativa del proyecto Quindío territorio inteligente y sostenible de la secretaria de las TIC del Quindío fue clara en explicar “No, en absoluto, en absoluto nada tiene que ver con eso, son cámaras, cuyo propósito es hacer un análisis de los vehículos que transitan por esos sectores en donde se van a instalar.

Eso va a generar una información que se va a conectar al centro de gestión en Armenia y eso va a permitir a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría TIC, a la Secretaría de Gobierno poder garantizar de alguna manera establecer políticas sociales, por ejemplo, hoy entraron 10.000 vehículos.

Entonces va a generar una alerta además de establecer diferentes estrategias para decir, mire, ya no entren por este sector, entren por este otro porque ya hay demasiada cantidad de vehículos, digamos que ese es uno de los principales motivos.

Es analizar la información en tiempo real para poder tomar decisiones frente a cada una de las estrategias que se implementan para fortalecer el turismo y, por supuesto, seguridad en el departamento.

Van a servir para contar y no para multar

Angela: Exactamente, sí, es muy importante, gracias por darnos este espacio, porque hemos venido haciendo una campaña desde hace dos semanas que surgió esta situación en donde la ciudadanía piensa que es foto multa y en absoluto no, no son foto multa.

Son cámaras de conteo vehicular para establecer estrategias en el momento exacto, en el momento instantáneo para poder garantizarle seguridad y poder garantizarle una excelente movilidad por todas las carreteras del departamento.