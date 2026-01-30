¿Desde cuándo entregarán los recibos del impuesto predial en Armenia y Calarcá? aquí les contamos

Armenia

La Alcaldía de Armenia mediante la Resolución No. 817 del 10 de diciembre de 2025, invita a los ciudadanos a realizar el pago del Impuesto Predial Unificado correspondiente a la vigencia 2026, el cual cuenta con un descuento del 15 % por pronto pago, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales e incentivar la cultura de pago oportuno en el municipio.

Para realizar el pago, los contribuyentes pueden acceder al Portal Tributario del Municipio o acudir a las entidades financieras autorizadas, así como a las cajas de la Tesorería Municipal.

El pago presencial puede efectuarse en Banco Davivienda, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Banco de Bogotá, Davibank (Scotiabank Colpatria), Banco Sudameris y Bancoomeva.

Quienes opten por el pago en línea deben ingresar a www.armenia.gov.co, dirigirse a la sección Trámites y Servicios y acceder al Portal Tributario, donde allí encontrarán la opción de pago en línea o la posibilidad de imprimir la factura, la cual debe generarse en impresora láser para su posterior pago en las entidades bancarias habilitadas o en las cajas de la Tesorería Municipal.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con Yeison Andrés Pérez, secretario de hacienda de Armenia que explicó “En relación con el impuesto predial unificado y el calendario tributario para la vigencia 2026, informamos a toda la ciudadanía que vamos a tener dos fechas importantes para el impuesto predial unificado.

La primera fecha es el 31 de marzo, fecha en la cual se estará culminando la posibilidad de que los contribuyentes realicen la cancelación del tributo con descuento pronto pago del 15% de acuerdo a lo autorizado en el acuerdo 342 del 2025.

Y la segunda fecha importante la tendremos el 30 de junio, que es la fecha límite que tendrán los ciudadanos para poder realizar la cancelación del impuesto predial unificado sin recargo de intereses moratorios.

En ese sentido invitamos a toda la ciudadanía para tener en cuenta estas dos fechas, 31 de marzo descuento pronto pago, 30 de junio fecha final para pago sin intereses moratorios puedan acceder a los beneficios y eviten cargos adicionales en los tributos de la vigencia 2026

Entrega de factura en Armenia

La factura del Impuesto Predial Unificado será entregada en los hogares de los armenios junto con la facturación de la Empresa de Aseo de Armenia (EPA) a partir del mes de febrero.

En caso de dudas o inquietudes, los contribuyentes pueden comunicarse a través del chat de WhatsApp 315 424 1141, dispuesto para brindar orientación durante el proceso de pago.

Calarcá

La Alcaldía de Calarcá informa a todos los ciudadanos y contribuyentes que la expedición de las facturas correspondientes al Impuesto Predial de la vigencia 2026 se realizará después del 13 de febrero.

Esta decisión obedece a directrices del orden nacional emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Mediante la Resolución 028 del 23 de enero de 2026, la entidad nacional ordenó prorrogar la suspensión del Sistema Nacional Catastral. Dicha medida afecta directamente los procesos de actualización y entrega de la base de datos necesaria para que el municipio pueda liquidar el impuesto de manera correcta.

El documento del IGAC estipula la suspensión de términos en los municipios donde se adelantaron procesos de actualización catastral para la vigencia 2026. Al estar el sistema suspendido, la Administración Municipal no cuenta con la información técnica necesaria para generar los cobros conforme a la Ley.

Jairo Elías Márquez Moreno, Secretario de Hacienda de Calarcá aclaró que “este retraso es ajeno a la voluntad de la Administración Municipal. “Estamos a la espera de que el IGAC habilite nuevamente el sistema para proceder de inmediato con la facturación y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a los descuentos por pronto pago”

En 6AM/W de Caracol Radio el secretario de hacienda de la villa del cacique puntualizo “Como administración, somos conscientes de que esto genera un mal ambiente entre la comunidad, pues muchos necesitan pagar el impuesto para poder realizar el traslado de propiedades vendidas e incluso por acceder al descuento por pronto pago. Para este último, nosotros como administración por directriz de nuestro alcalde Juan Sebastián Ramos Velasco, tramitaremos en sesiones ordinarias del concejo la ampliación del plazo con descuento por pronto pago.

Sin embargo, para las personas que requieren el pase y salvo, sí les pedimos que tengan un poco de paciencia, pues esto es un tema que no depende del municipio.