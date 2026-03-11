Sospechosa del tiroteo en casa de la cantante Rihanna es acusada de intento de asesinato y agresión

La mujer sospechosa del tiroteo en la casa de Rihanna en Beverly Hills, Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, fue acusada penalmente este martes.

La mujer de Florida enfrenta un cargo de intento de asesinato, 10 cargos graves de agresión con arma de fuego semiautomática y tres cargos graves de tiroteo contra una vivienda, según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

“Abrir fuego en cualquier vecindario poblado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y será procesado con todas sus fuerzas”, declaró el fiscal del Condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado.

“Afortunadamente, nadie resultó herido en este tiroteo, pero esta violencia descuidada no será tolerada en nuestra comunidad. Este tipo de tiradores encontrarán su próximo destino en nuestras cárceles y prisiones”, agregó.

Ortiz no se declaró culpable.

Un comunicado de prensa de la oficina del fiscal de distrito indicó que la lectura de cargos se prolongó hasta el 25 de marzo y la fianza se fijó en $1.875 millones de dólares.