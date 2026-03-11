Sindicato petrolero rechaza recortes presupuestales en operaciones de Mansarovar en Puerto Boyacá

La Unión Sindical Obrera rechazó los recortes presupuestales cercanos al 20 % que, según el sindicato, planea implementar la empresa Mansarovar Energy en sus operaciones petroleras en el municipio de Puerto Boyacá.

La organización de trabajadores advirtió que estas decisiones podrían afectar la estabilidad laboral de empleados directos y contratistas, así como la producción y la economía regional que depende en gran medida de la actividad petrolera.

Mansarovar no ha presentado una argumentación técnica clara que explique el porqué de estas decisiones, lo que hace parecer que se tratara más de un capricho del nuevo CEO que de una necesidad real de la operación. Ampliar Mansarovar no ha presentado una argumentación técnica clara que explique el porqué de estas decisiones, lo que hace parecer que se tratara más de un capricho del nuevo CEO que de una necesidad real de la operación. Cerrar

Durante un pronunciamiento público, un dirigente sindical criticó la estrategia empresarial y aseguró que la reducción de recursos impactaría áreas clave de la operación petrolera. «...Hoy desde la organización sindical denunciamos y rechazamos enfáticamente esta posición que tiene el CEO de la compañía en querer acabar con muchas áreas de mantenimiento, con muchas áreas administrativas y con muchas áreas al interior de la compañía de personal directo y contratista...», afirmó Edwin Mosquera, presidente del sindicato.

El representante de los trabajadores sostuvo que los recortes responderían a una política orientada a reducir costos para aumentar la rentabilidad de los inversionistas. «...Se lleva un acelere desmedido solo para querer economizar recursos y entregarle mayor porcentaje de ganancias a los inversionistas...», señaló Mosquera, al advertir que una reducción en áreas operativas también podría afectar la capacidad de producción del campo petrolero.

Screenshot Ampliar Screenshot Cerrar

Ante esta situación, el sindicato hizo un llamado a la comunidad, a los trabajadores y a los empresarios del municipio para defender la actividad económica de la región. «...Hago el llamado muy atentamente a los empresarios del municipio, a los trabajadores de empresas contratistas, a los trabajadores directos y a los presidentes de juntas para que no permitamos esta masacre económica...», afirmó el dirigente sindical. La organización aseguró que se mantendrá vigilante frente a las decisiones de la compañía y anunció que continuará defendiendo la estabilidad laboral de los trabajadores del sector petrolero en la región.