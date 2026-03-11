Shakira hace historia con su nominación al Rock & Roll Hall of Fame 2026

Desde el inicio de su carrera, Shakira ha llevado el rock en la sangre, una identidad que, aunque a veces queda opacada por su éxito global en el pop latino, siempre ha estado presente como columna vertebral de su propuesta artística.

Hoy, esa esencia queda consagrada con una nominación histórica al Rock & Roll Hall of Fame 2026, donde la barranquillera aparece como la única artista latina entre los 17 postulados, en una lista que incluye nombres como Mariah Carey, Phil Collins, Iron Maiden y Oasis.

En el video que la propia artista compartió, se recopilan momentos que evidencian su versatilidad total y su conexión profunda con el rock: la vemos tocando batería y guitarra, cantando junto al legendario Steven Tyler y ofreciendo una potente interpretación del clásico “Nothing Else Matters” de Metallica. Son fragmentos que reafirman lo que los fans ya saben: Shakira no es solo una voz icónica, sino una artista completa, capaz de dominar múltiples instrumentos y géneros.

La nominación llega en un año donde la institución ha destacado la diversidad musical y la evolución constante del rock.

De acuerdo con el Rock & Roll Hall of Fame, Shakira ha logrado fusionar raíces latinas, pop y rock moderno, creando un sonido multicultural con impacto global, respaldado por más de tres décadas de carrera, más de 125 millones de discos vendidos y múltiples premios internacionales.

En sus redes sociales, Shakira publicó un mensaje emotivo dirigido a sus seguidores: “Un pequeño recuerdo de algunos de mis momentos favoritos del rock. Me siento muy honrada de estar nominada... ¡Mis fans, les debo todo esto a ustedes!”. Un mensaje que reafirma la conexión indisoluble que mantiene con su audiencia alrededor del mundo.

Los fanáticos pueden participar activamente en esta etapa decisiva. La votación oficial ya está abierta, y el público puede apoyar a la superestrella colombiana a través del enlace a continuación.

La decisión final será anunciada en abril, cuando se conozcan los artistas que harán parte de la prestigiosa clase 2026 del Rock & Roll Hall of Fame.

Para votar por Shakira, ingresa al sitio oficial:👉 https://vote.rockhall.com/