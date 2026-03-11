Secretaría de Salud de Tunja aclara brote de un virus presentado en la Leonor Álvarez Pinzón

La secretaria de Salud Territorial de Tunja, Diana García Paipa (Centro), señaló que el virus presentado en la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Un total de 15 estudiantes de la Escuela Superior Leonor Álvarez Pinzón fueron diagnosticados con el virus “manos, pies y boca”, lo que llevó a la Secretaría de Salud de Tunja y a la Secretaría de Educación Territorial a suspender las clases presenciales hasta el próximo lunes como medida preventiva. Los menores se encuentran en aislamiento y bajo seguimiento médico, mientras la institución adelanta procesos de limpieza y desinfección.

Ante esta situación, se tomó la decisión inmediata de suspender las clases presenciales y trasladar las actividades académicas a la modalidad virtual, mientras se realizan labores de desinfección en las instalaciones.

La secretaria de Salud, Diana García Paipa, explicó que, de los 1.200 estudiantes matriculados, solo 15 presentaron síntomas como fiebre, malestar general y erupciones en la piel. “Este es un virus común en menores de edad, que suele transmitirse por contacto con objetos contaminados. Su duración es de entre 7 y 10 días y puede manejarse en casa con limpieza frecuente y acetaminofén para el malestar”, señaló la funcionaria.

García también aclaró que no se trata de un virus de alta peligrosidad ni relacionado con enfermedades como sarampión o varicela, y pidió a los padres de familia mantener la calma.

“Los casos están bajo control y seguimiento por parte de nuestro equipo de salud pública. No es necesario acudir al Hospital San Rafael, que actualmente presenta sobreocupación; en caso de dudas, se recomienda asistir a la IPS primaria más cercana”, puntualizó.

La Secretaría de Educación, en articulación con la de Salud, envió un comunicado a los padres de familia informando que las clases se desarrollarán de manera remota hasta el viernes. El regreso a las aulas está previsto para el lunes, una vez culminen las labores de limpieza y desinfección en la institución.

Por ahora, el brote se ha presentado únicamente en la Escuela Leonor Álvarez Pinzón, y las autoridades descartan que existan casos en otras instituciones educativas de la ciudad. “Es una medida preventiva que busca proteger a la comunidad escolar y evitar la propagación del virus”, concluyó García.