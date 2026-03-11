Hable con elPrograma

Champions League

🔴 Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido de la Champions

Los Merengues reciben a los Sky Blues en el Bernabéu por los octavos de final ida de la Champions League.

Real Madrid se enfrenta al Manchester City en los octavos de final ida de la Champions League y buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa.

El Madrid llega a este encuentro tras lograr una importante victoria por 2-1 en La Liga ante el Celta de Vigo el viernes por la noche, lo que le permite seguir presionando al líder Barcelona. Esta temporada, el equipo ha tenido que sufrir para sacar adelante los partidos, como ocurrió en el play-off de la fase eliminatoria ante el Benfica para llegar a esta ronda (3-1 en el global). Los Blancos han perdido tres de sus últimos siete partidos de la Champions (4 victorias) incluido uno aquí frente al Manchester City en diciembre.

Pep Guardiola se prepara para igualar a Sir Alex Ferguson y dirigir su partido número 190 en la Champions, lo hace con su equipo invicto en 11 partidos oficiales (9 victorias, 2 empates) tras la contundente victoria por 3-1 en la FA Cup ante el Newcastle el sábado. Dos derrotas en sus últimos cuatro partidos en el torneo (2 derrotas).

Historial entre ambos equipos

El Manchester City ha vencido al Real Madrid en cinco ocasiones (4 empates, 6 derrotas); solo el Bayern Múnich (ocho) y la Juventus (siete) lo han hecho más veces en la Champions, el Madrid ha ganado tres de los últimos cuatro partidos entre estos equipos (1 derrota). Además, los españoles tienen ventaja histórica en los partidos disputados como locales (4 victorias, 2 empates, 2 derrotas).

Convocados del Real Madrid

Convocados del Manchester City

Siga acá el minuto a minuto del partido

Hay nuevos mensajes
36'

Tiro libre peligroso a faor del City

Bernardo Silva se prepara para rematar el tiro libre

32'

Partido en tramite

El Real Madrid tiene la posesión del balón

27'

GOOOOOOOL del Real Madrid

 

Federico Valverde anota el segundo gol en el partido

 

Real Madrid 2-0 Manchester City

25'

El Madrid toma el balón

El Real Madrid toma la posesión del balón en el juego

19'

GOOOOOOOOOL del Real Madrid

Federico Valverde abre el marcador en el partido

15'

Posesión del City

El City juega en terreno del Madrid

10'

Partido en tramite

El City toma la posesión del balón para controlar el ritmo del juego

8'

Se salva el City

Buena aproximación del Real en donde Brahim Diaz desborda por banda derecha y saca un remate potente para que el arquero del city desvie el remate al tiro de esquina. 

5'

Se aproxima el City

Remate de media distancia de Antoine Semenyo que sale desviado

0'

Inicia el partido

Rueda el balon en el Bernabéu

 

Equipos en el terreno de juego

Actos protocolarios 

Titular de Manchester City

Titular del Real Madrid

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido!

Real Madrid vs Manchester City

