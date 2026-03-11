🔴 Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido de la Champions

Real Madrid se enfrenta al Manchester City en los octavos de final ida de la Champions League y buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa.

El Madrid llega a este encuentro tras lograr una importante victoria por 2-1 en La Liga ante el Celta de Vigo el viernes por la noche, lo que le permite seguir presionando al líder Barcelona. Esta temporada, el equipo ha tenido que sufrir para sacar adelante los partidos, como ocurrió en el play-off de la fase eliminatoria ante el Benfica para llegar a esta ronda (3-1 en el global). Los Blancos han perdido tres de sus últimos siete partidos de la Champions (4 victorias) incluido uno aquí frente al Manchester City en diciembre.

Pep Guardiola se prepara para igualar a Sir Alex Ferguson y dirigir su partido número 190 en la Champions, lo hace con su equipo invicto en 11 partidos oficiales (9 victorias, 2 empates) tras la contundente victoria por 3-1 en la FA Cup ante el Newcastle el sábado. Dos derrotas en sus últimos cuatro partidos en el torneo (2 derrotas).

Historial entre ambos equipos

El Manchester City ha vencido al Real Madrid en cinco ocasiones (4 empates, 6 derrotas); solo el Bayern Múnich (ocho) y la Juventus (siete) lo han hecho más veces en la Champions, el Madrid ha ganado tres de los últimos cuatro partidos entre estos equipos (1 derrota). Además, los españoles tienen ventaja histórica en los partidos disputados como locales (4 victorias, 2 empates, 2 derrotas).

Convocados del Real Madrid

Convocados del Manchester City

Siga acá el minuto a minuto del partido