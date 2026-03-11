PSG vs Chelsea, octavos de final ida en Champions League: siga EN VIVO el partido . (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images) / Michael Regan - UEFA

Los octavos de final ida de la Champions Lueague 2025-26 continúan este miércoles 11 de marzo conj el partidazo en El Parque de los Príncipes entre PSG y Chelsea.

Ambos equipos reeditarán lo que fue la pasada final del Mundial de Clubes, duelo en el que se impusieron los Blues con un contundente 3-0.

Este compromiso comenzará en suelo parisino, teniendo en cuenta que los dirigidos por Luis Enrique llegan a esta instancia provenientes de los play-offs, fase en la cual eliminaron al AS Monaco en una apretada definición.

Asimismo, terminará en territorio londinense, dado que el Chelsea terminó en los ocho primeros puestos de la Fase de Liga y con ello adquirió su boleto directo a octavos de final.

Siga el minuto a minuto EN VIVO del partido PSG vs Chelsea