Alfredo Arias: “Jugar un partido con 10 ante Nacional es criminal”

Alfredo Arias salió a la rueda de prensa posterior al encuentro entre Junior y Nacional y mostró su decepción tras el 0-4 que sufrió en su propio estadio a manos del equipo visitante a la que se sumó la expulsión de Jermein Peña que cambió todo el partido.

Arias lamentó lo ocurrido, reconoció las equivocaciones que su equipo tuvo después de quedar con 10 hombres y reconoció en Nacional a un gran rival que aprovechó la ventaja que Junior dio.

Análisis del partido: “Me ha tocado perder muchos partidos, pero acá es la primera vez que me toca un resultado así y contra un rival que era directo. En el análisis siempre se va a tener que decir que jugar un partido con 10 jugadores ante Nacional es criminal. Nos hacen el gol ya en el último segundo del descuento en el primer tiempo que nos hubiera permitido ir al descanso más tranquilos. No es excusa porque el juego tiene eso, porque hemos quedado a veces con uno más y no nos quejamos. Ellos explotaron esa ventaja. Mi deseo de ir a buscar el empate y no cuidar un resultado, que para mi en Junior no se pueden cuidar resultados, intenté ir al frente y tratar de empatarlo y eso nos expuso a esa goleada. Pero nosotros vamos a ir por el campeonato, hoy más que nunca lo digo”.

Errores del Junior: “Si usted quiere llamarlo error, es por el deseo mío de ir por el empate. Yo pude haber puesto jugadores más defensivos pero no es la manera como veo el fútbol. Si hubiera sido una eliminatoria hubiera sido diferente. Pero qué resultado voy a cuidar, yo dirijo a Junior y estoy orgulloso de dirigir a Junior. Para mi hay dolor y sé que para el hincha también. Yo estoy muy tranquilo y lo voy a decir otra vez, hoy más que nunca creo que vamos a ir por el campeonato. Esto lo dije el semestre pasado también. Habíamos perdido, éramos blanco de críticas y muchos se burlaron. Hoy, 0-4 ante Nacional, una verguenza total, pero vamos a ir por el campeonato.

Presencia de Chará: “Harold (Rivera) hace mucho que no jugaba y no iba a poder jugar, pero con las lesiones de sus compañeros en el mediocampo, opté por jugar con él. No lo había hecho mal, pero en un partido de 10 contra 11 ante un rival que te hace sentir superioridad numérica en todos los sectores de la cancha, nada me aseguraba que Harold iba a aguantar. Chará lo ha hecho y lo ha hecho muy bien”.

Argumentos para decir que peleará el torneo: “Cómo no voy a tener argumentos para pensar como pienso. Hoy perdiendo estamos séptimos, seguimos adentro. Hay que entrar entre los ocho y este equipo ya lo ha hecho anteriormente. Ha sido criticado, ha estado mal, ha tenido altibajos y ha sido campeón. Como tengo un grupo valiente me atrevo a decir lo que digo. Yo elijo ver que tengo un muy buen grupo, buenos jugadores y que jamás se han rendido en este semestre que llevo y nunca lo han hecho. Esos son mis argumentos. Mis jugadores y el club que estoy.

Pérdida de tenencia de pelota: “Hemos tenido más tenencia que todos los rivales. En este fue imposible con un Nacional con un jugador más. Pero tenemos que mejorar en precisión de pases y en toma de decisiones. El equipo tuvo cambios, no somos los mismos del campeonato pasado, han venido jugadores nuevos y los que quedaron también están en diferentes circunstancias, también tienen que adaptarse, pero tampoco le tengo miedo a eso. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a la tormenta. No le temo, me crie en la tormenta y soy el técnico del mejor equipo del país. Hoy me voy con verguenza, pero siempre quiero ganar. Hoy con 4 o con 1, era perder igual”.

Mensaje a la afición: “Les pido disculpas porque tuvieron que ver a su equipo vencido de esa manera. Les pido que se queden en el bus de la esperanza y de la fe, que no se bajen porque luego no va a haber lugar. Que estén los que acompañan, los que tienen fe, los que salen a trabajar ellos mismos y creen que ya perdieron en la vida. Yo me siento igual y mis jugadores también, están avergonzados de lo que pasó. Hoy me tocó perder ante Nacional y hace tiempo que no me pasaba”.