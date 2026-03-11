Procurador Eljach lanza cruzada contra el centralismo: “No se trata de pedir permiso para progresar”

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, sacudió los cimientos de la arquitectura institucional del país al proponer una reforma profunda que otorgue verdadera autonomía a los territorios.

Durante su intervención ante mandatarios locales, Eljach calificó el modelo actual como un “centralismo asfixiante” que ha ignorado sistemáticamente las deudas sociales de las provincias.

Para el Procurador, la Constitución de 1991 se quedó “corta” en la interpretación de las necesidades regionales, por lo que es imperativo avanzar hacia un modelo de Estado Regional basado en la metropolización y la soberanía local.

El fin de la “mendicidad” en la capital

Uno de los puntos más críticos de su discurso fue la defensa del nuevo Sistema General de Participaciones (SGP). Eljach fue enfático en que el dinero de las regiones no puede seguir atrapado en la burocracia andina mientras las necesidades en las costas y montañas desbordan a los mandatarios locales.

“Es una injusticia histórica que los municipios atiendan las crisis de frente mientras la plata se administra a mil kilómetros de distancia. No es bueno que los recursos sigan represados en la frialdad de los ministerios y escritorios capitalinos”, sentenció el Procurador.

Asimismo, hizo un llamado a eliminar lo que denominó la “humillante práctica de mendigar partidas en la capital del país” a través de intermediaciones que solo retrasan las soluciones para las comunidades.

Ciudades-Región: El modelo para competir

Eljach propuso adoptar la categoría de “ciudad-región” para que los territorios colombianos puedan competir en mercados globales de igual a igual con potencias de Europa y Asia. Resaltó que departamentos como los del Caribe tienen la madurez política para liderar esta transformación.

“No se trata de pedirle permiso al centralismo para progresar; es un derecho constitucional que tenemos en los territorios en virtud de su vocación natural”, afirmó, subrayando que la autonomía debe estar dotada de capacidad real de mando y ejecución.

Vigilancia desde la Procuraduría

Como cabeza del Ministerio Público, Eljach anunció que será el “primer guardián” de que las reformas que devuelven el oxígeno financiero a las regiones no se conviertan en letra muerta por cálculos políticos.

“La autonomía regional debe dejar de ser un discurso y convertirse en presupuesto ejecutado. El tiempo de las regiones ha llegado y el presupuesto nacional debe fluir hacia donde palpita la vida de nuestra gente”, concluyó.