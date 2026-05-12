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12 may 2026 Actualizado 02:30

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Cartagena

Habitantes de Parque Heredia realizaron manifestación pacífica y pidieron más seguridad

También se elevaron oraciones por el mototaxista fallecido el sábado 9 de mayo

Cortesía

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Andrés Vizcaíno Villa

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Como una manera de llamar la atención de las autoridades, un grupo de vecinos de Parque Heredia en el barrio Ternera, realizó una manifestación pacífica pidiendo acciones en materia de seguridad.

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Los dos últimos hechos delictivos, uno de ellos que tuvo lugar el sábado 9 de mayo con víctima fatal, motivaron a los residentes de esta agrupación, quienes se desplazaron a pie por varias copropiedades (sobre la vía principal) con camisetas blancas, velas y atuendos alusivos a la paz.

La consigna, fue pedirle al Gobierno distrital y la Policía Metropolitana de Cartagena, apoyo con mejor infraestructura (cámaras y alarmas) y más patrullajes con personal uniformado e inteligencia.

Por su parte, en diálogo con Caracol Radio, el Brigadier General Gelver Peña, comandante del organismo policial, se refirió al reforzamiento de la estrategia y la posibilidad de otra patrulla a partir de julio con dos funcionarios. Así mismo, habló del proyecto del CAI fijo y las acciones que adelantará el CAI Móvil asignado a esta jurisdicción.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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