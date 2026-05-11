Cardique adelantará acciones legales por afectación a manglares en Archipiélago de San Bernardo

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - Cardique - culminó una comisión de cuatro días en el Archipiélago de San Bernardo, durante la cual adelantó acciones de vigilancia, control y atención a quejas relacionadas con presuntas afectaciones ambientales en la zona insular. En el desarrollo de la jornada, la autoridad ambiental hizo presencia en Boquerón, Isla Palma, Ceycén, Isla Panda, Múcura y Tintipán.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la comisión, funcionarios de la entidad realizaron recorridos de inspección en sectores donde se han reportado posibles infracciones ambientales, especialmente por tala de manglar y manejo inadecuado de residuos sólidos. Asimismo, se desarrollaron investigaciones orientadas a identificar a los posibles responsables y se adelantaron diligencias de notificación dentro de procesos sancionatorios en curso.

En el marco de las actividades, también se sostuvieron encuentros con miembros de la junta directiva del consejo comunitario, con quienes se dialogó sobre la visión del territorio y las consideraciones que deben tener en cuenta las instituciones en sus intervenciones, con el propósito de fortalecer el trabajo articulado en favor de la conservación ambiental del archipiélago.

En Isla Múcura, Cardique emitió una alerta preventiva en una zona que habría sido intervenida, talada y acondicionada presuntamente para relleno, advirtiendo que cualquier intervención adicional en ese espacio constituye una infracción ambiental. De igual manera, la corporación proyecta compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones penales correspondientes, sin perjuicio de las actuaciones administrativas a que haya lugar.

La entidad adelantó además seguimiento a los planes de manejo de vertimientos de aguas residuales domésticas implementados por establecimientos turísticos del archipiélago, verificando el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas.

Como parte de las actividades desarrolladas, se realizaron jornadas pedagógicas y de sensibilización dirigidas a residentes y operadores turísticos para promover la protección y conservación de los ecosistemas de manglar, en articulación con Parques Nacionales Naturales de Colombia y otras entidades presentes en el territorio.

El director general de Cardique, Ángelo Bacci, aseguró que la corporación mantendrá presencia permanente en la zona insular para enfrentar las afectaciones ambientales y fortalecer las acciones de protección de los ecosistemas estratégicos.

“Estamos reforzando la vigilancia y el control ambiental en el Archipiélago de San Bernardo porque se trata de un ecosistema de enorme valor ecológico para el Caribe colombiano. No vamos a permitir intervenciones ilegales sobre los manglares ni acciones que pongan en riesgo el equilibrio ambiental de las islas. Seguiremos trabajando de manera articulada con las comunidades y las autoridades para garantizar la conservación de este territorio”, expresó Bacci.

La corporación reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control ambiental en la zona, así como el reconocimiento y evaluación de los impactos ambientales presentes en las islas del archipiélago.