Hombre dialogaba con dos personas y terminaron asesinándolo en el barrio Zaragocilla

En el barrio Zaragocilla, sector 7 de Agosto, el pasado domingo 10 de mayo de 2026, siendo aproximadamente a las 1:30 a.m, se presentó el homicidio con arma de fuego de Carlos Mendoza Ávila, de 25 años de edad, natural de Momil (Córdoba), quien fue trasladado a un centro asistencial, donde fallece.

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Testigos del sector manifestaron que el occiso se encontraba hablando con dos sujetos que llegaron en una motocicleta, de repente se produce una discusión, el parrillero saca un arma de fuego y le ocasiona varias lesiones que le causaron la muerte.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.