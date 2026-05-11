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12 may 2026 Actualizado 12:09

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Cartagena

Mujer murió tras recibir varias heridas con arma blanca en el barrio San Pedro Mártir

La policía capturó al compañero sentimental de la víctima, quien se salvó de un linchamiento

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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En el barrio San Pedro Mártir, sector Nelson Arango, se registró el homicidio de Miladis Teresa Moreno Torres de 47 años de edad, natural de Cartagena, quien presentó varias heridas con arma blanca.

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Los hechos habrían ocurrido al interior de una vivienda, donde su pareja sentimental, un hombre de 49 años en un acto de intolerancia, presuntamente, la agredió con cuchillo.

La comunidad alcanzó a agredir al presunto victimario, quien fue trasladado a un centro asistencial y permanece bajo custodia policial, para posteriormente ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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