Riña en Turbana dejó como saldo un joven muerto por heridas de arma blanca
Al parecer, las lesiones fueron ocasionadas con pico de botella
En el municipio de Turbana, sector Aires Libres, se presentó el homicidio de Diego Armando Pérez Pérez, de 21 años, natural de Turbana y dedicado a oficios varios.
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Según lo manifestado por la comunidad, al parecer, se presentó una riña, resultando herido el occiso con arma blanca, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.
La inspección técnica a cadáver fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal, Sijin.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.