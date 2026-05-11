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12 may 2026 Actualizado 12:23

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Cartagena

Riña en Turbana dejó como saldo un joven muerto por heridas de arma blanca

Al parecer, las lesiones fueron ocasionadas con pico de botella

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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En el municipio de Turbana, sector Aires Libres, se presentó el homicidio de Diego Armando Pérez Pérez, de 21 años, natural de Turbana y dedicado a oficios varios.

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Según lo manifestado por la comunidad, al parecer, se presentó una riña, resultando herido el occiso con arma blanca, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal, Sijin.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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