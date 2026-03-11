Por una socavación cierran importante vía del Oriente de Antioquia

Medellín

Un socavamiento en la vía y el daño en la red de alcantarillado que requiere una intervención inmediata, será cerrada la vía que comunica a Rionegro con La Ceja.

Empresas Públicas de Medellín indicó que el daño reportado en el sector de la Clínica Sómer requiere una intervención urgente y por ello se hace necesario cerrar este importante eje vial. Indicó la entidad que la afectación se da desde el kilómetro 16 de la vía que une a estos dos municipios.

¿Cómo están programados los cierres?

Los cierres se tienen previstos desde la glorieta de la Casa Mía, en Rionegro, entre las 8:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde de todos los días hasta que se logre reparar esta afectación.

EPM indicó que en las noches los cierres se harán entre las 8:30 de la noche y las 5 de la mañana.

Quiere decir que la vía solo estará habilitada entre las cinco de la tarde y las 8:30 de la noche, también de 5 a 8:30 de la mañana.

¿Qué vías se pueden utilizar?

Las Empresas Públicas de Medellín indicaron que como desvío se puede tomar la vía Pietrasanta – Gualanday para salir al sector de La Bomba y retomar la vía principal.

Insistieron en que los cierres se tendrán hasta que se repare este daño en su totalidad.

En un comunicado, la entidad agradeció la comprensión de la comunidad.

Vale la pena recordar que este tipo de situaciones se produce por la erosión persistente, creando cavidades bajo el pavimento; usualmente, su causa es hídrica y el movimiento generado por el paso de los automotores. Por esa razón se desgasta la estructura y se genera el socavamiento.

En este tipo de situaciones es recomendable planear con tiempo los desplazamientos y tomar vías alternas que permitan la movilidad entre estos dos municipios del Oriente de Antioquia.