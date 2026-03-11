Petro por demanda al convenio de pasaportes con Portugal: Thomas Greg devolverá favor en elecciones

La polémica por el contrato de pasaportes parece no tener fin, ahora se le suma un nuevo capítulo y tiene que ver con la petición de la Procuraduría para tumbar el millonario negocio con Portugal.

Se trata de una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que radicó el Ministerio Público, con la que busca que se anule el convenio que había sido firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes colombianos.

Esto teniendo en cuenta que para la Procuraduría, este convenio tiene fallas relacionadas con el requisito de financiación mínima.

¿Qué dijo el presidente sobre el tema?

“Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”, dijo el presidente Gustavo Petro ante la petición del Ministerio Público al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de tumbar el convenio con Portugal para la producción de pasaportes.

Dijo que esto es “plegarse al interés particular”, para beneficiar a la empresa Thomas Greg&Sons, y que este devuelva “el favor en el escrutinio”.

El presidente relacionó esta noticia con la petición que también hizo la Procuraduría al Tribunal de Cundinamarca para que impida que el alto mandatario hable, sin pruebas, sobre fraude electoral.

Dijo que, la empresa Thomas Greg&Sons está detrás de censurarlo.

“Los señores de Thomas Greg and Sons que no sueñen con censurar al presidente”, puntualizó.