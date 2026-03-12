“Si acaso se puede hablar de intento de configurar cuatro cupos”: Petro por caso de Wadith Manzur

“Este es un gobierno que no se pone al servicio de los corruptos sino al servicio del pueblo”, así defendió el presidente Gustavo Petro su administración, al asegurar que el caso de Wadith Manzur no es el hecho de corrupción más grande que se haya presentado en el país.

Recordó que en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, fue cuando descubrió los cupos indicativos y más de 100 congresistas que habrían recibido alrededor de $250.000 millones:

Señaló que en ese entonces utilizaron El Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI) para garantizar la mayoría parlamentarias y que a pesar de su denuncia, la Corte Suprema no denunció ninguna investigación y la práctica continuó en los gobiernos que siguieron.

¿Qué dijo sobre el caso de corrupción en la UNGRD?

Puntualizó que cuando descubrió lo que pasó en su administración con Olmedo López y la UNGRD, actuó de inmediato sacándolos del Gobierno y supuestamente evitando la entrega de cupos parlamentarios a congresistas.

Dijo que: “Si acaso se puede hablar del intento de configurar cuatro cupos de contratación con cuatro contratos en el gobierno”.

Por lo cual aseguró que en su gobierno no se presentó ningún pago de cupos a parlamentarios, ni mucho menos se puede hablar que se han presentado los hechos de corrupción más grandes de la historia de Colombia.