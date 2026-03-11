Murió una colombiana en un incendio en Burgos, España: se investiga como posible violencia de género

Una mujer colombiana de 24 años murió en el incendio de un edificio durante la noche del martes 10 de marzo en la localidad de Miranda de Ebro en Burgos, España. Junto a ella se encontraban dos mujeres españolas de 78 y 58 años, quienes también han fallecido.

Otras cuatro personas han resultado heridas en el suceso, entre ellas dos menores de 7 y 11 años.

Un hombre de nacionalidad española ha sido detenido en la mañana de este miércoles 11 de marzo como vinculado con dicho incendio. El hombre se ha presentado en la comisaría de Miranda de Ebro al saber que le estaban buscando y los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

No obstante, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha explicado en su perfil de X que están recabando datos por “un presunto caso de violencia de género en la provincia de Burgos”.

Como el próximo domingo 15 de marzo son las elecciones autonómicas en Castilla y León, provincia donde ha tenido lugar esta tragedia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha decido suspender el mitin en el que tenía previsto participar mañana en el municipio burgalés de Miranda de Ebro. Esto, aseguró la campaña, en señal de duelo tras conocer la muerte de estas tres mujeres.

