Lunes 9 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

La coalición Centro Democrático – Partido Conservador obtuvo la mayor votación en Quindío, y logra una curul, al igual que Cambio Radical que alcanza una curul, y por primera vez el Pacto Histórico tendrá representante en la cámara baja.

En el Quindío, la Coalición Centro Democrático – Partido Conservador fue la gran ganadora de los resultados en la cámara de representantes en el Quindío.

En este sentido esta coalición alcanzó 64.340 votos en total, el candidato que obtuvo más votos, Jesús Bedoya con 30.553, mientras que Cambio Radical logró 50.439 votos con John Edgar Pérez como cabeza de lista y el Pacto Histórico obtuvo la tercera mayor votación en el Quindío con 44.631 con Miguel Grisales cabeza de lista.

Los tres representantes a la Cámara electos del Quindío

Jesús Bedoya, Centro Democrático – partico Conservador

Jhon Edgar Pérez, Cambio Radical

Miguel Grisales, Pacto Histórico

El partido derrotado en el Quindío es el partido Liberal que de tener dos curules en el Cámara de Representantes hace cuatro años, se quedó sin representación en la Cámara baja, un hecho histórico para uno de los partidos más tradicionales de la región.

Como dato, la coalición Ahora Colombia, integrada por los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso que alcanzaron la cuarta mayor votación del departamento con 21.966 votos por encima del partido Liberal.

Según la Registraduría para cámara en el Quindío solo votaron 248.406 del total de sufragantes es decir ciudadanos de personas aptas para votar, por lo tanto, la abstención fue del 50.77%, lo que significa que no salieron a votar 256.137, también llama la atención que entre votos en blanco y votos nulos la cifra es de 20.445.

Tras la realización de la jornada electoral del domingo 8 de marzo, la Alcaldía de Armenia confirmó que todo está dispuesto en el coliseo de Gimnasia de la Villa Olímpica, en inmediaciones del estadio Centenario, para el inicio del proceso oficial de escrutinios que desarrollará la organización electoral durante esta semana en la capital quindiana.

Este escenario deportivo fue dispuesto como sede de los escrutinios municipales debido a sus condiciones logísticas y operativas, que permiten garantizar un espacio adecuado para el trabajo de las comisiones escrutadoras, las autoridades electorales, los organismos de control y los testigos de los diferentes partidos políticos.

El coliseo cuenta con graderías amplias para la presencia de delegados y observadores, baterías sanitarias, conectividad a internet, buena iluminación y espacios suficientes para la instalación de las mesas de trabajo, lo que facilita el desarrollo ordenado y transparente del proceso.

Además, la Administración Municipal dispuso acompañamiento institucional y apoyo logístico para garantizar las condiciones necesarias durante las jornadas de escrutinio, en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y las autoridades de seguridad.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, señaló que la ciudad continúa cumpliendo con todas las garantías para el desarrollo del proceso electoral. “Luego de una jornada electoral que se desarrolló con total normalidad en Armenia, ahora estamos preparados para acompañar el proceso de escrutinios.

Se ha dispuesto el coliseo de Gimnasia de la Villa Olímpica por sus condiciones logísticas, su capacidad y la posibilidad de garantizar un espacio cómodo y transparente para todas las autoridades electorales, los partidos políticos y los organismos de control”, manifestó el mandatario.

Durante los próximos días, en este escenario se concentrará el trabajo de las comisiones escrutadoras encargadas de revisar y consolidar los resultados oficiales de la jornada electoral en el municipio.

Personal de la fiscalía general de la Nación hace presencia en la gobernación del Quindío como parte de las diligencias preliminares con respecto a la denuncia sobre el empeño de una camioneta de la gobernación por porte del exsecretario de agricultura Bryant Naranjo.

La gobernación a través de un comunicado ha confirmado la información: Luego de que la Gobernación del Quindío, a través de su oficina de Representación Judicial, presentara una denuncia penal para que se esclarezcan algunas actuaciones relacionadas con el uso de bienes oficiales, a cargo del exsecretario de Agricultura Bryant Steven Naranjo Raigoza, la fiscalía general de la Nación inició las primeras diligencias de verificación dentro del proceso investigativo.

La denuncia de la administración departamental surge a partir de afirmaciones contenidas en otra denuncia existente contra esta misma persona, en la que se mencionan posibles hechos relacionados con el uso de un bien oficial, motivo por el cual la situación fue puesta en conocimiento de la justicia para que se establezca si esos hechos ocurrieron o no.

Como parte de estas actuaciones preliminares, funcionarios del ente investigador, visitan la Secretaría Administrativa de la Gobernación del Quindío con el propósito de revisar la información institucional relacionada con una camioneta oficial del departamento que, según versiones conocidas públicamente, habría sido presuntamente ofrecida como prenda de garantía dentro de un proceso personal del exsecretario de Agricultura.

Las diligencias hacen parte del proceso de recopilación de información que adelanta el ente investigador para llegar al fondo del asunto y determinar si existieron actuaciones irregulares relacionadas con el uso del vehículo durante el tiempo en que el exfuncionario comprometido ejercía funciones en la administración departamental.

Supuesto comunicado de exfuncionario de la gobernación del Quindío sobre empeño de camioneta oficial

El comunicado sería del exsecretario de agricultura del departamento, Bryant Naranjo quien manifestaría que todo se debe a presiones políticas

Y es que desde el mes de febrero se ha generado todo un escándalo en redes sociales sobre que una camioneta de la propiedad de la gobernación departamental fue supuestamente empeñada por el exsecretario de agricultura, Bryant Naranjo debido a unas deudas personales.

En las últimas horas se ha dado a conocer un supuesto comunicado el exfuncionario quien daría claridades sobre toda la situación en la que al parecer estarían al tanto otros funcionarios de la gobernación departamental.

En el documento inicialmente se lee que Bryant Naranjo lamenta todo lo sucedido porque entiende la indignación que generan este tipo de situaciones que involucran a servidores públicos.

“Entiendo la indignación, el dolor y la preocupación que esta situación ha generado, y asumo la responsabilidad que me corresponde como servidor público. Pero también debo expresar el profundo dolor que me causa ver como actores políticos del departamento hoy se lavan las manos, a pesar de que tenían pleno conocimiento de cada una de mis actuaciones como funcionario y actor político del Departamento”, indica.

Asimismo, expresa: “Lo que hoy se cuestiona sobre el empeño de vehículos públicos y la realización de negocios inmobiliarios fraudulentos ocurrió en un contexto de fuerte presión política y financiera.

Durante la campaña a la Gobernación de Juan Miguel Galvis, quien conocía perfectamente de mis actuaciones, y por la cual asumí compromisos que superaban mis capacidades económicas, confiando en promesas concretas de contratos de obra en PROYECTA y contratos de cámaras en la secretaria del Interior por valor de 25.000 Millones como los manifesté en audios de amplia circulación en medios nacionales; contratos que finalmente no me fueron otorgados y si a terceros. Para entonces ya había contraído deudas cuantiosas que me dejaron en una situación económica al límite”.

Sobre la situación que involucraría al candidato a la cámara de representantes por el partido centro democrático en el departamento, Jesús Bedoya sostuvo: “Más adelante. cuando me pidieron renunciar a la secretaria de Agricultura para asumir la coordinación política de la campaña a la Cámara de Jesús Bedoya, se me dijo que garantizaban un salario equivalente al que devengaba como secretario.

Ese compromiso no se cumplió. Ante esa realidad, busqué alternativas de financiación, decisiones que el candidato Jesús Bedoya conoció y frente a las cuales estuvo enterado en reunión del mes de enero en la casa de Sebastián Camilo Cárdenas - director de desarrollo Comunitario ubicada en MZ A Casa 10 del barrio la Miranda y de la cual Jesús Bedoya candidato a la cámara no puede decir lo contrario”.

Añadió: “No actué con ánimo de apropiarse de lo público ni de perjudicar al departamento. Actué bajo una presión que hoy reconozco debí manejar de otra manera. Pero no fui el único que tomó la decisión, ni el único que conocía estas decisiones. Varias personas estaban enteradas de lo que ocurría al interior de la Gobernación y de la campaña”.

Por ahora no se ha corroborado la validez del documento puesto que se ha generado un revuelo en los diferentes sectores donde destacan que podría tratarse de una firma falsa y hasta la fecha el exsecretario no aparece públicamente tras el escándalo.

Emergencia por incendio estructural en Armenia dejó dos bomberos afectados y cuarenta personas damnificadas que vivían en un inquilinato

En inmediaciones del sector de Miraflores en Lomas de la Unión de Armenia se registró un incendio estructural donde unidades del cuerpo oficial de Bomberos lograron la intervención oportuna para evitar la propagación de las llamas.

El reporte lo entregó el capitán José Augusto Montoya del cuerpo oficial de Bomberos de la capital quindiana quien indicó que lograron controlar el incendio y en los puntos calientes retiraron cubiertas de zinc y otros materiales para su extinción.

Destacó que no se registraron personas lesionadas de la comunidad afectada en la emergencia, pero sí dos bomberos lesionados uno por quemaduras y el otro por afección cardiaca.

Desde la secretaría de Gobierno de la ciudad dieron a conocer que la mayor afectación fue en un inquilinato donde 40 personas quedaron damnificadas por lo que ya fue entregada la ayuda humanitaria por parte de la administración municipal.

Durante la situación contaron con el apoyo de Bomberos del municipio de Calarcá y de los bomberos voluntarios de la ciudad.

22 personas heridas no de gravedad por aparatoso accidente de Tránsito entre dos buses intermunicipales en la vía de ingreso al municipio de Circasia en el Quindío

En diferentes sectores de la capital quindiana y como parte de las acciones previas a la jornada electoral del domingo 8 de marzo, se llevaron a cabo una serie de operativos de control y seguridad liderados por la Alcaldía de Armenia, por intermedio de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, en articulación con la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, la Policía Nacional, el Ejército y gestores de convivencia, y en los que se materializaron capturas, incautaciones y sanciones de tránsito.

En las acciones, que tienen el propósito de fortalecer el orden público y la seguridad en la ciudad, se efectuaron 623 consultas a ciudadanos y 248 verificaciones a vehículos. Como resultado dos personas fueron capturadas por delitos relacionados con porte y tráfico de estupefacientes: una de ellas portaba tres kilos de marihuana, y otros 60 gramos de base de coca.

Las autoridades lograron la incautación de 36 armas blancas, de las cuales 12 generaron comparendos por incumplimiento a la Ley 1801 de Convivencia Ciudadana.

En materia de tránsito, los operativos dejaron importantes resultados: en el barrio Santander se impusieron 32 comparendos y se inmovilizaron 16 motocicletas; en La Adiela se registraron 37 comparendos y 9 motocicletas inmovilizadas, y en el sector del Centro Administrativo Municipal, CAM, se aplicaron 10 comparendos y 2 inmovilizaciones.

Los puestos de control se instalaron en sectores estratégicos como el barrio Santander, calle 19 con carrera 35, La Adiela vía Montenegro y el sector del CAM, donde se realizaron registros a personas y verificación de antecedentes, además de un recorrido fortaleciendo la presencia interinstitucional en Belén, Belencito, Ciudad Dorada, centro, entre otros sectores.

Estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad con el fin de reforzar la seguridad, prevenir delitos y fortalecer la convivencia ciudadana en Armenia.

Con la instalación del primero de los 11 puntos nuevos de la red semafórica, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, le cumple a los armenios con la iniciativa de modernización, dejando atrás 20 años en los cuales no se efectuaron intervenciones a los semáforos de la capital del Quindío.

“Ya hemos instalado una de las once nuevas intersecciones que vamos a tener semaforizadas, y recordemos que vamos a tener modernizadas las 70 intersecciones ya existentes, y también el componente importante del centro de control”, manifestó el secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño Calderón.

Así mismo, el titular de la cartera explicó las especificaciones que tendrá la red, teniendo en cuenta que estas estarán a la altura de las exigencias de las ciudades capitales.

“Estas intersecciones van a tener un color diferente, esta vez los postes son negros y amarillos como lo establece el manual de señalización nacional, luces led, tanto para los módulos vehiculares y peatonales, y las tapas que protegen las cajas del cableado, tienen un refuerzo antivandálico que mitiga cualquier acción en contra de ellas”, concluyó.

Luego de dos años de un detallado estudio sobre las condiciones y variables asociadas a eventuales fenómenos como las inundaciones, las avenidas torrenciales y los deslizamientos en masa, el Gobierno del Quindío entregó a la Alcaldía de Quimbaya los estudios básicos de gestión del riesgo que llegan a alimentar la actualización de sus instrumentos de planificación territorial.

Como titular de la cartera de Planeación, Rincón Quintero destacó la importancia de la entrega: “Es un paso muy importante porque este son unos documentos muy valiosos para ese proceso de actualización de su Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Allí, el municipio tiene un equipo técnico que revisó la información y la recibió a entera satisfacción, o sea que el proceso ya queda en manos del alcalde y los concejales, pero el departamento cumple con el compromiso de entregar este insumo”.

Diana Carolina Alvarado, la coordinadora del equipo de consultoría de Construcciones de Colombia SAS –la firma encargada de realizar los estudios- reveló que el paquete entregado a la administración local incluye “una cartografía a escala 1:25.000 para la zona rural, y otra a escala 1:2000 que corresponde a la cabecera municipal.

Ambas están acompañadas de anexos, desde el mapa base hasta las áreas con condiciones de riesgo, incluidos análisis geológicos, la geomorfológicos, las coberturas vegetales y todo el trabajo hidrológico”.

La Secretaría de Salud departamental, a través de la dirección de Prevención, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo en Salud Pública, y del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), llevó a cabo una jornada de sensibilización en el barrio Llanitos de Guaralá, en el municipio de Calarcá.

Durante la actividad se realizaron labores de recolección de elementos inservibles y socialización de la información relacionada con la prevención del dengue y la fiebre amarilla, enfermedades que continúan representando un riesgo para la salud pública en la región.

Además, brindaron educación a los habitantes sobre el adecuado lavado y cepillado de tanques de almacenamiento de agua de uso doméstico, con el propósito de disminuir la presencia de larvas de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, principales transmisores de estas enfermedades.

Con el compromiso de garantizar la atención y protección de los derechos de la población migrante, colombianos retornados y refugiados, el Gobierno del Quindío continúa desarrollando jornadas de atención y orientación en diferentes municipios del departamento.

Durante el primer trimestre del año ya se cumplió una de estas jornadas en el municipio de La Tebaida, donde diferentes entidades brindaron orientación y apoyo a familias migrantes. La iniciativa continúa su recorrido por el territorio quindiano y recientemente llegó a Salento, donde se realizó una nueva jornada articulada con instituciones como la Cruz Roja Colombiana, Migración Colombia y otras entidades que trabajan por la garantía de derechos y la inclusión social.

Desde primeras horas de la mañana del sábado, Empresas Públicas de Armenia atendió de manera oportuna diferentes daños registrados en la tubería de 16 pulgadas de la línea Umata, en el sector de La Cejita.

Una vez detectada la novedad, el equipo de EPA realizó maniobras técnicas de by-pass o alimentaciones alternas en diferentes sectores, permitiendo mantener el abastecimiento del servicio para los usuarios mientras se adelantaban las labores de reparación en la red.

De manera paralela se desarrollaron trabajos continuos para corregir el daño en la infraestructura de acueducto, con el propósito de restablecer las condiciones normales del servicio en el menor tiempo posible. Desde la empresa se reiteró el compromiso de seguir trabajando oportunamente para garantizar la continuidad y calidad del suministro de agua en el municipio.

Avanza la entrega de las transferencias monetarias correspondientes a los ciclos 1 (enero) y 2 (febrero) del programa Colombia Mayor en todo el país.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya informó que, con corte al 5 de marzo, un millón de personas mayores, ya recibieron las transferencias, por un valor cercano a 456.304 millones de pesos.

Quienes ya recibieron la suma de 460.000 pesos, correspondientes a los dos ciclos, son personas mayores que no cuentan con una pensión y que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad.

“Este apoyo es muy importante para nosotros, porque nos ayuda a cubrir gastos básicos y a tener un poco más de tranquilidad”, expresó Amparo Guzmán beneficiario en el Huila.

Los departamentos con los porcentajes más altos de entregas de las transferencias son: San Andrés y Providencia (70%), Caldas (64%), Guainía (61%), Arauca (61%), Vichada (60%), Quindío (59%), Caquetá (59%), Guaviare (59%), Meta (56%), (Valle del Cauca (54%), Casanare (54%), Norte de Santander (53%), Chocó (53%), Risaralda (50%) y La Guajira (46%).

En deportes, El Deportes Quindío ganó en condición de visitante por marcador de 2-1 ante Real Santander en el estadio Villa Concha de Piedecuesta, con esta victoria el equipo milagroso llega a 19 puntos y es segundo en la tabla de posiciones con los mismos puntos del líder inter de palmira

El próximo partido del Deportes Quindío será este miércoles 11 de marzo en Boyacá ante Patriotas Boyacá en el estadio La Independencia de Tunja, a las 8 de la noche