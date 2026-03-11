Más de 200 conductores fueron sancionados por el mal parqueo en las calles de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que más de 200 conductores han sido sancionados por las autoridades de tránsito de Ibagué por parquear en lugares prohibidos como los paraderos del transporte público, ubicados en zonas estratégicas de las calles de la capital del Tolima.

La cifra se desprende del fortalecimiento de los controles especialmente en estas zonas, evidenciado que vehículos particulares se estacionan indebidamente, obstaculizando el pare de los buses y dificultando el ascenso y descenso seguro de los pasajeros.

Estos operativos se vienen realizando en puntos estratégicos como la carrera Quinta, donde inició el plan piloto del Sistema Estratégico de Transporte Público, así como en sectores como Cádiz, las paralelas del Jordán, la zona Centro, entre otros.

Durante la última semana las autoridades de tránsito sancionaron a más de 200 conductores por mal parqueo en vía pública y, en algunos casos, por abandono de vehículo.

“Seguimos reforzando los controles en toda la ciudad, especialmente en la carrera Quinta, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los paraderos en este sector”, indicó Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué.

Además, el funcionario sostuvo que “Es importante que los ciudadanos entiendan que respetar estos espacios no solo permite una mejor movilidad, sino que también garantiza la seguridad de los pasajeros y la agilidad del sistema”.