Nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’: secretaria en Fusa se molesta por comparendo

Por medio de las redes sociales se conoció un nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’, esta vez protagonizado por la secretaria de Hacienda de Fusagasugá, Gladys Pardo quien presuntamente pretendía que, por su cargo en el municipio, no se le impusiera un comparendo por estacionar mal su vehículo.

Puede leer: Ojo conductores: habrá multa para motos “ruidosas” en Colombia, ¿de cuánto es el comparendo?

“Yo soy la secretaria de Hacienda, no me vaya a hacer esto. Voy a llamar al alcalde, ustedes están muy abusivos con la gente”, dice la funcionaria en el video.

Ante los hechos, Caracol Radio consultó con la Alcaldía de Fusagasugá confirmando que el caso ocurrió en el pasado mes de diciembre. Además, aseguraron que fue impuesto el comparendo por estacionamiento en sitio prohibido a la secretaria.

Sumado a esto, y teniendo en cuenta que la propietaria del vehículo se presentó, tal como dispone el Código Nacional de Tránsito para cualquier ciudadano, el vehículo fue desenganchado de la grúa.

Lea aquí: Imponen comparendo a pareja por realizar actos obscenos en playa de Puerto Colombia: esto se sabe

De igual forma, se informó a los entes de control para que verifiquen las actuaciones de los funcionarios públicos involucrados en este caso. Finalmente, la Alcaldía internamente analizará las actuaciones de los involucrados.