CELAC y UE adoptan en Santa Marta hoja de ruta para reforzar su alianza birregional 2025-2027

Santa Marta

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE) cerraron en Santa Marta la IV Cumbre CELAC–UE con una declaración conjunta que reafirma su compromiso con la democracia, los derechos humanos, la paz y la cooperación internacional.

El documento, adoptado tras una jornada de diálogo político, destaca la voluntad de ambas regiones de fortalecer una relación “basada en valores e intereses compartidos”, promover un orden mundial más justo y reformar el sistema multilateral, incluyendo una transformación integral del Consejo de Seguridad de la ONU para hacerlo más inclusivo y representativo.

Los países reunidos respaldaron la Hoja de Ruta birregional 2025–2027, que impulsará acciones conjuntas en transición energética, comercio, digitalización y lucha contra el crimen organizado. También reconocieron los avances del programa europeo Global Gateway como motor de inversiones sostenibles y de infraestructura de calidad en América Latina y el Caribe.

La declaración subraya la preocupación por los conflictos internacionales y hace llamados concretos a la paz en Ucrania, el Medio Oriente y Haití, defendiendo el respeto al derecho internacional y la protección de los civiles. Además, reitera el apoyo al proceso de paz en Colombia y el compromiso con la estabilidad del Caribe.

En materia económica, la Cumbre abogó por un sistema financiero internacional más justo, por el fortalecimiento de la cooperación Sur–Norte y por avanzar hacia una economía verde, resiliente y baja en carbono. Los líderes también enfatizaron la necesidad de enfrentar juntos los desafíos del cambio climático y de promover una transición energética justa con foco en la equidad y el desarrollo sostenible.

Finalmente, los mandatarios agradecieron a Colombia por su hospitalidad durante la presidencia pro tempore de la CELAC y acordaron que la próxima Cumbre birregional se celebrará en Bruselas en 2027, dando continuidad a la alianza estratégica entre ambos bloques.