Lo que va a pasar en el segundo día del paro de los maestros en Santander

Bucaramanga

Durante el segundo día del paro de los maestros en Santander habrá una movilización en Bucaramanga.

Los docentes efectuarán en la mañana de este miércoles una marcha entre la sede de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la calle 37, cerca del parque García Rovira hasta el lugar donde funcionan la Superintendencia de Salud y el Fomag en el sector de Sotomayor.

Un grupo de casi 300 maestros que viajaron a Bogotá participarán en un plantón frente al Ministerio de Educación Nacional.

Los maestros preparan para este jueves 12 de marzo otra actividad de esta naturaleza en el puente de Provenza. Desde este punto van a marchar hasta Fosunab.

Anunciaron una “quejatón” por lo que pidieron a los maestros llevar soportes de las solicitudes que han hecho ante Avanzar, el consorcio que presta los servicios de salud en el oriente del país.