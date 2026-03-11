Liga Femenina 2026: Así quedaron las posiciones tras triunfo de Nacional sobre Millonarios
El equipo antioqueño es uno de los líderes del campeonato con puntaje ideal.
Nacional y Millonarios dieron cierre a la tercera fecha de la Liga Femenina en Colombia, un juego que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot y al que ambos equipos llegaron en la parte alta de la tabla y con un puntaje ideal.
Más información
Las antioqueñas se quedaron con la victoria con un marcador 2-1, con goles de Manuela González, a los 54 minutos, y de Karen Vidal, a los 62 minutos. Al minuto 70, Kelly Restrepo descontó para las Embajadoras.
Con esta victoria, Nacional igualó la línea del América de Cali y ambos equipos lideran el campeonato con 9 puntos de 9 posibles, ganándole la posición las vallecaucanas por los goles como visitante.
Resultados de la fecha
- Cali 1-0 Internacional de Bogotá
- Santa Fe 5-0 Bucaramanga
- Real Santander 1-1 Pasto
- Once Caldas 1-2 Junior
- Llaneros 0-2 Fortaleza
- Internacional 0-0 Medellín
- América 1-0 Orsomarso
- Nacional 2-1 Millonarios
Tabla de posiciones de la Liga Femenina
- América de Cali: 9 (+7)
- Nacional: 9 (+7)
- Cali: 7 (+3)
- Internacional: 7 (+2)
- Santa Fe: 6 (+5)
- Millonarios: 6 (+2)
- Medellín: 4 (+1)
- Llaneros: 4 (0)
- Fortaleza: 4 (-1)
- Junior: 4 (-2)
- Real Santander: 2 (-3)
- Pasto: 1 (-3)
- Orsomarso: 1 (-3)
- Once Caldas: 1 (-4)
- Bucaramanga: 1 (-8)
- Internacional de Bogotá: 0 (-3)
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...