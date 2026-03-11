Hable con elPrograma

11 mar 2026

Liga Femenina

Liga Femenina 2026: Así quedaron las posiciones tras triunfo de Nacional sobre Millonarios

El equipo antioqueño es uno de los líderes del campeonato con puntaje ideal.

Manuela González celebra su gol con Nacional ante Millonarios / Twitter: @naloficialfem.

Nacional y Millonarios dieron cierre a la tercera fecha de la Liga Femenina en Colombia, un juego que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot y al que ambos equipos llegaron en la parte alta de la tabla y con un puntaje ideal.

Las antioqueñas se quedaron con la victoria con un marcador 2-1, con goles de Manuela González, a los 54 minutos, y de Karen Vidal, a los 62 minutos. Al minuto 70, Kelly Restrepo descontó para las Embajadoras.

Con esta victoria, Nacional igualó la línea del América de Cali y ambos equipos lideran el campeonato con 9 puntos de 9 posibles, ganándole la posición las vallecaucanas por los goles como visitante.

Resultados de la fecha

  • Cali 1-0 Internacional de Bogotá
  • Santa Fe 5-0 Bucaramanga
  • Real Santander 1-1 Pasto
  • Once Caldas 1-2 Junior
  • Llaneros 0-2 Fortaleza
  • Internacional 0-0 Medellín
  • América 1-0 Orsomarso
  • Nacional 2-1 Millonarios

Tabla de posiciones de la Liga Femenina

  1. América de Cali: 9 (+7)
  2. Nacional: 9 (+7)
  3. Cali: 7 (+3)
  4. Internacional: 7 (+2)
  5. Santa Fe: 6 (+5)
  6. Millonarios: 6 (+2)
  7. Medellín: 4 (+1)
  8. Llaneros: 4 (0)
  9. Fortaleza: 4 (-1)
  10. Junior: 4 (-2)
  11. Real Santander: 2 (-3)
  12. Pasto: 1 (-3)
  13. Orsomarso: 1 (-3)
  14. Once Caldas: 1 (-4)
  15. Bucaramanga: 1 (-8)
  16. Internacional de Bogotá: 0 (-3)
Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

