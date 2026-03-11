Liga Femenina 2026: Así quedaron las posiciones tras triunfo de Nacional sobre Millonarios

Nacional y Millonarios dieron cierre a la tercera fecha de la Liga Femenina en Colombia, un juego que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot y al que ambos equipos llegaron en la parte alta de la tabla y con un puntaje ideal.

Las antioqueñas se quedaron con la victoria con un marcador 2-1, con goles de Manuela González, a los 54 minutos, y de Karen Vidal, a los 62 minutos. Al minuto 70, Kelly Restrepo descontó para las Embajadoras.

Con esta victoria, Nacional igualó la línea del América de Cali y ambos equipos lideran el campeonato con 9 puntos de 9 posibles, ganándole la posición las vallecaucanas por los goles como visitante.

Resultados de la fecha

Cali 1-0 Internacional de Bogotá

Santa Fe 5-0 Bucaramanga

Real Santander 1-1 Pasto

Once Caldas 1-2 Junior

Llaneros 0-2 Fortaleza

Internacional 0-0 Medellín

América 1-0 Orsomarso

Nacional 2-1 Millonarios

Tabla de posiciones de la Liga Femenina