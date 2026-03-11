La Agencia Nacional de Tierras declara 9.800 hectáreas para campesinos y pescadores del Cesar

El Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), definió oficialmente los límites y la naturaleza jurídica de los terrenos del Sector 1 del Complejo Cenagoso de Zapatosa, en el municipio de Tamalameque, Cesar.

Terrenos del Cesar se destinan a uso sostenible para comunidades locales

El área comprendida por 9.803 hectáreas, a partir de la reglamentación para su uso y aprovechamiento sostenible, será para el beneficio de comunidades campesinas y pescadoras del departamento del Cesar.

El director general de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, aclaró que no se entregarán títulos; los campesinos podrán aprovechar efectivamente la ciénaga para actividades de pesca y agropecuarias.

“Nadie en el departamento del Cesar, a partir de la fecha, puede decirle a un campesino que es una invasión”, remarcó el director de la ANT.

La ANT avanza en la delimitación del ecosistema

La Agencia Nacional de Tierras continúa avanzando en la delimitación de los sectores restantes del Complejo Cenagoso, un ecosistema estratégico reconocido como sitio Ramsar, es decir, una zona de importancia internacional por su valor ecológico y biológico.

¿Qué es la Convención de Ramsar?

Es un tratado mundial que promueve la conservación y el uso sostenible de los humedales, contribuyendo a la protección de la biodiversidad y al desarrollo sostenible en todo el planeta.

Con esta decisión, la máxima autoridad avanza en el ordenamiento jurídico de los bienes públicos y privados asociados a uno de los complejos cenagosos más importantes del país, fortaleciendo la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y contribuyendo a la protección de ecosistemas estratégicos.



