11 mar 2026

Tunja

Hospital San Rafael de Tunja entrega nueva ambulancia y avanza en modernización de servicios médicos

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja presentó nuevas inversiones en infraestructura y equipos médicos durante una visita del gobernador de Boyacá, en la que se entregó una ambulancia medicalizada, un laboratorio de neurofisiología clínica y la central de mezclas farmacéuticas certificada por el INVIMA.

El gerente del Hospital San Rafael pide a las autoridades agilizar la apertura de la sala de partos en la E.S.E. Santiago de Tunja, ante sobreocupación

Caracol Radio

Sogamoso

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja presentó este miércoles una serie de proyectos y equipamientos que buscan fortalecer la capacidad de atención médica del principal centro hospitalario del departamento de Boyacá.

Durante una jornada de inspección encabezada por el gobernador del departamento, se realizó la entrega de una nueva ambulancia medicalizada, la adecuación del laboratorio de neurofisiología clínica y la inauguración de la central de mezclas farmacéuticas.

El gerente del hospital, Germán Pertúz, explicó que estas inversiones hacen parte de un plan de modernización institucional orientado a mejorar la calidad de los servicios y la seguridad de los pacientes. «...Hoy el gobernador viene a acompañarnos para entregar tres obras importantes: una ambulancia medicalizada, el laboratorio de neurofisiología y la central de mezclas certificada por el INVIMA...», señaló el directivo durante el recorrido por las instalaciones.

La ambulancia fue adquirida con recursos propios del hospital y tuvo un costo aproximado de 460 millones de pesos, mientras que el laboratorio de neurofisiología requirió una inversión cercana a los 200 millones. Por su parte, la central de mezclas, que permitirá preparar medicamentos oncológicos y nutriciones parenterales en condiciones estériles, demandó cerca de 2.000 millones de pesos y se convierte en la primera instalación pública de este tipo certificada en Boyacá.

Además de estas entregas, el hospital avanza en la construcción de una nueva torre de urgencias, un proyecto de tres pisos que cuenta con inversiones superiores a 40 mil millones de pesos provenientes de la Gobernación de Boyacá. La obra busca responder al incremento en la demanda de servicios hospitalarios que ha experimentado la institución en los últimos años.

