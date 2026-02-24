GEB explora financiación sostenible con IFC, órgano del Banco Mundial, hasta por US$200 millones

Jorge Tabares, vicepresidente Financiero de Grupo Energía Bogotá y Miguel Toledo, gerente regional de Infraestructura para el norte de América Latina de IFC

El Grupo Energía Bogotá (GEB) llegó a un acuerdo para iniciar un acercamiento con la International Finance Corporation (IFC), organismo del Banco Mundial, para explorar el acceso a un financiamiento de hasta 200 millones de dólares con componentes vinculados a Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, el cual, de concretarse, estará sujeto a las aprobaciones que correspondan conforme a la naturaleza jurídica del GEB.

“Estamos muy complacidos de explorar esta posibilidad. Contar con una entidad de la reputación y el conocimiento técnico de IFC refuerza nuestro compromiso con la transparencia, el Gobierno Corporativo y nuestro aporte al medio ambiente y a las comunidades”, afirmó Jorge Tabares, vicepresidente Financiero de Grupo Energía Bogotá.

La operación contempla una diligencia técnica profunda para identificar compromisos medibles bajo estándares internacionales.

Este tipo de financiamiento incorpora indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, con mecanismos de seguimiento que incentivan mejoras continuas en la gestión corporativa.

Para Tabares, avanzar en una transacción de esta naturaleza “pone al Grupo Energía Bogotá en los mejores estándares mundiales y refleja ante la comunidad internacional nuestro compromiso local”, subrayando que no se trata solo de recursos, sino de elevar la calidad institucional de la compañía.

Por su parte, Miguel Toledo, gerente regional de Infraestructura para el norte de América Latina de IFC, explicó que este tipo de financiamiento está diseñado para fortalecer las prácticas de las empresas que redundan en desarrollo en los países que operan.

“Es un préstamo con componentes ligados a sostenibilidad y gobernanza. Nuestra labor es promover mejores prácticas y acompañar a las empresas para que alcancen los más altos estándares”, señaló el representante del IFC.