España: policía detiene hombre que mató tres mujeres incluyendo una colombiana

Según las autoridades, el hombre provocó un incendio en un edificio en el norte del país luego de asesinar a su pareja. Las llamas dejaron 4 personas heridas. (Foto: Cortesía)

Las autoridades españolas confirmaron la detención de un hombre que causó la muerte de tres mujeres, dos españolas y una colombiana, tras provocar un incendio en un edificio de la región de Miranda de Ebro, en el norte de España.

Preliminarmente se ha considerado que este es un crimen machista.

Feminicidio

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, señaló que en la mañana se presentó “en comisaría el presunto autor que está detenido en estos momentos” y destacó que se están realizando “todas las pesquisas para dilucidar” las circunstancias de lo ocurrido.

A su vez, en la noche del miércoles, el Ministerio de Igualdad confirmó que se trató de “un feminicidio por violencia de género”, en el que “una mujer de 58 años” fue “presuntamente asesinada por su pareja, de 59 años”.

El incendio

Según el diario El País, que cita fuentes próximas a la investigación, el detenido, con antecedentes por violencia de género, provocó el incendio prendiendo fuego a objetos en la puerta de la casa.

Además de la mujer de 58 años, española, murieron por el incendio una colombiana de 24 años y otra española de 78 años.

Los servicios de emergencia comunicaron que en total atendieron a siete personas a raíz del incendio declarado en la noche del martes en Miranda de Ebro, una localidad de unos 37.000 habitantes situada unos 60 kilómetros al sur de Bilbao.

“Dos fallecen en el lugar y otras cinco son trasladadas, aunque una de las trasladadas fallece posteriormente en el hospital”, indicó en un comunicado el centro de emergencias de la región de Castilla y León.

Entre los heridos trasladados a centros médicos se encuentran dos menores de 11 y siete años, especificó la misma fuente.

Tres días de luto

“Mi más sentido pésame y cariño a las familias de las personas fallecidas, y mis mejores deseos de una pronta recuperación a los heridos”, escribió en X el presidente de la región de Castilla y León, Alfonso F. Mañueco, quien afirmó estar “consternado” por lo ocurrido.

El ayuntamiento de la localidad decretó tres días de luto oficial por lo ocurrido, informó en un comunicado.