En los últimos cinco años en el Quindío la tasa de nacimientos ha disminuido un 30%, según datos del El Sistema de Salud Pública, SIVIGILA.

La secretaria de salud del Quindío, Luisa Arcila manifestó “Hoy quiero compartirles un análisis importante que se viene haciendo sobre la tasa de natalidad en el departamento entre los años del 2020 y 2025, durante todo este periodo hemos podido evidenciar que hay una evidencia sostenida a la disminución pasando de 10 nacidos vivos por cada 1000 habitantes en el 2020 a 7 nacidos por cada 1000 habitantes en el 2025.

Esto nos representa a nosotros una reducción cercana al 30% en 5 años. Este comportamiento se enmarca en el proceso de transición demográfica que vive el país en este momento. Se caracteriza por una menor fecundidad y un envejecimiento progresivo de la población.

Ya hablando a nivel municipal, la mayoría de los territorios reflejan esta misma tendencia. Armenia, Calarcá, La Tebaida y Montenegro muestran descensos constantes.

La funcionaria agregó “Por ejemplo, Armenia pasa de 10 a 7 nacidos por 1000 habitantes y Montenegro de 13 a 7 nacidos vivos por 1000 habitantes. Ya en municipios con menor población como Génova se presentan variaciones más marcadas entre un año y otro debido al número absoluto de nacimientos.

Ya para el 2025 La Tebaida y Génova registran las tasas más altas con 8 nacidos vivos por 1000 habitantes, mientras que Salento presenta la tasa más baja con 3 nacidos vivos por 1000 habitantes.

Esto es un informe y un análisis que hace el SIVIGILA donde nos podemos dar cuenta que en el departamento del Quindío ha disminuido notablemente el número de nacidos vivos.