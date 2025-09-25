Colombianos evitan tener hijos: nacimientos caen 31.3% en la última década

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, confirmó que los colombianos están evitando tener hijos y los nacimientos en la última década cayeron un 31.3%

La directora del DANE, Piedad Urdinola explicó que en el 2024 se registraron 453.901 nacimientos, lo que representa una reducción del 12,0% frente a 2023 y un 31,3% menos en comparación con 2015.

Dijo que, en lo corrido del presente año con corte a julio, se presentaron 243.870 nacimientos con una reducción del 6,6% respecto al año 2024, cuando se reportaron 261.029. La tasa específica de fecundidad en mujeres de 20 a 24 años pasó de 94,2 en 2015 a 54,7 en 2024, evidenciando una baja representativa de 41,9%%.

Explicó la directora del DANE que los departamentos que reportaron una mayor reducción en el número de nacimientos en el año 2024 en comparación con 2023, fueron los departamentos de Vaupés -21,0%, Sucre -20,4%, Magdalena -20,2% y Vichada -19,4%.

Por su parte, el director de investigaciones económicas de Corfi, Cesar Pabón manifestó que el panorama es muy complejo, porque la pirámide población viene cambiando de manera radical.

Comentó que en la actualidad el costo de tener un hijo puede estar por el orden de los $ 300 millones.