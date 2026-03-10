Partido Liberal en Quindío, el gran derrotado en las elecciones: por primera vez sin representante

Armenia

El partido derrotado en el Quindío es el partido Liberal que de tener dos curules en el Cámara de Representantes hace cuatro años, se quedó sin representación en la Cámara baja, un hecho histórico para uno de los partidos más tradicionales de la región.

Cabe recordar que hace cuatro años Sandra Aristizábal y Piedad Correal lograron dos curules con el partido Liberal para el departamento del Quindío en la cámara de Representantes, alcanzando, según los datos el partido Liberal, alcanzó 38.449 votos en total, la candidata Piedad Correal Rubiano obtuvo 16.915 votos, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg 11.694.

Sin embargo, Sandra Aristizábal, cuyo hermano Armando Aristizábal es el presidente del directorio departamental, se lanzó nuevamente para tratar de repetir curul en la cámara baja, sin embargo el partido solo logró 20.574 votos, donde Sandra Aristizábal obtuvo 12.606, Daniel Restrepo 3.195 votos, votos por la lista 2-458 y Luisa León 2315 votos, dejando al tradicional partido rojo sin representación por primera vez en la historia política – electoral del Quindío.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Diego Torres Vizcayno exconcejal de Armenia e integrante del director departamental liberal que sobre estos resultados indicó “hay que decir que hoy el partido Liberal está triste, sus bases han sido golpeadas, fuertemente golpeadas por los acontecimientos en el ejercicio electoral. Por primera vez en la historia del departamento, por primera vez en la historia de nuestra colectividad, pues nos quedamos sin representación en la cámara baja.

Resultado de una mala administración del partido

Diego Torres: Hay que decir que este puede ser el resultado de una mala administración, una administración que se dedicó a exigir coherencia cuando en procesos anteriores no habían sido coherentes, una administración que se dedicó a señalar, a perseguir a nuestros ediles, a nuestros presidentes de junta, a nuestros concejales en todo el departamento y a nuestros diputados, una administración del Partido Liberal en el departamento del entendió que se ausentó de ese trabajo constante con las bases.

En el último año no fuimos convocados a reunión del partido

Diego Torres: Nosotros en el caso particular hacemos parte ahora del directorio departamental y nunca en 13 meses hemos sido convocados a una sola reunión. No fuimos tenidos en cuenta para la conformación de las listas a la cámara.

No sabemos cómo llegó la doctora Luisa León, cómo llegó el doctor Daniel Restrepo, a este proceso y lógicamente la doctora Sandra Viviana, pues, por ser representante, digamos, en el ejercicio moral tenía la posibilidad de tener el aval, pero pues así las cosas nunca reitero fuimos convocados como directorio departamental para presentarnos la lista, para invitarnos, acompañarla siquiera y pues este entonces es el resultado de lo que había sido en el último año el Partido Liberal.

La base liberal debe retomar el partido

Diego Torres: Hoy tenemos que recomponernos, hoy tenemos que levantar la frente, como lo hemos hecho en otros acontecimientos, retomar el Partido Liberal en nuestros hombros, invitar a la base liberal para que nos reagrupemos y lógicamente pues a pesar de las dificultades precisamente esa posibilidad que tenemos nosotros de volver a encontrarnos será la que nos permita recomponer el camino para el Partido Liberal.

Solicita que la dirección del partido en el Quindío de un paso al costado

Diego Torres: con todo el respeto le pediría a la dirección del partido dar un paso al costado. Le pediría también al doctor Daniel y a la doctora Luisa que hagan una reflexión frente a esa participación que tuvieron con el liberalismo y pues que si ellos como ex candidato datos hoy a la cámara, quieren seguir en esta dinámica, pues que lo hagan de la mano de las bases liberales, que son realmente la esencia de nuestro partido en el departamento.

Invitación

Yo invito finalmente a toda esa base liberal, a todos esos ediles, a todos esos concejales de cada uno de los municipios, a nuestros diputados para que entremos en la reflexión lógica de lo que queremos a partir de ahora con nuestra colectividad para que nos reagrupemos Y para que recuperemos este ejercicio liberal que es tan importante y que ha aportado tantas cosas buenas también para nuestro departamento.

Sandra Aristizábal

A través de redes sociales la actual representante a la cámara Sandra Aristizábal a pesar de no lograr el objetivo de repetir curul señaló “Hoy solo tenemos una palabra para decirle al Quindío: GRACIAS.

“Gracias a cada persona que nos abrió las puertas de su casa, que nos escuchó, que nos regaló una conversación, un abrazo o una palabra de ánimo en cada rincón del departamento.

Recorrer el Quindío y encontrarnos con su gente fue, sin duda, lo más valioso de este camino. Conocer sus historias, sus sueños y su amor por esta tierra nos deja grandes aprendizajes y una convicción aún más fuerte de seguir trabajando por nuestro departamento.

A todos los que hicieron parte de este proceso, a quienes creyeron, acompañaron y caminaron con nosotros: gracias de corazón. Este camino no termina aquí. Seguimos con el mismo compromiso, con la misma convicción y con el mismo amor por el Quindío.