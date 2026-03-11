Cuestionan ausencia del secretario de Educación en debate del Concejo de Tunja

La ausencia del secretario de Educación en una sesión de control político generó cuestionamientos entre los concejales del Concejo Municipal de Tunja, donde se pretendía analizar temas relacionados con el Programa de Alimentación Escolar, la matrícula estudiantil y la calidad educativa en las instituciones públicas de la ciudad.

Durante la sesión, la concejal Laura Silva explicó que el debate buscaba revisar las condiciones en las que se desarrolla el sistema educativo municipal y las dificultades que enfrentan estudiantes y docentes. «...Estuvimos atendiendo una sesión en la que se abordó el tema de la matrícula estudiantil de los estudiantes de las instituciones públicas de Tunja y los concejales increpamos temas sobre discapacidad, depresión, salud mental y cómo el PAE está facilitando la jornada única...», señaló.

La cabildante también cuestionó que el debate no se enfocara en la calidad educativa y en las políticas que el municipio está implementando para mejorarla. «...La gran pregunta que hay en el recinto es por qué no se está hablando de la calidad educativa y cuáles son los programas que realmente tiene el municipio para mejorar la educación de los estudiantes...», afirmó.

Según Silva, la discusión sobre educación en la ciudad debe incluir temas como la incorporación de la tecnología en las aulas, el fortalecimiento de las artes como herramienta pedagógica y el aumento de docentes especializados para atender a estudiantes con discapacidad. «...Aspectos como que la tecnología no se vea como una amenaza sino como una forma de incentivar la investigación y que las artes ocupen un lugar central en el sistema educativo son fundamentales para mejorar las condiciones de salud mental y aprendizaje de los estudiantes...», concluyó la concejal.