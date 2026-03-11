Boyacá reporta brotes de enfermedad de mano, pie y boca en niños

La entidad explicó que los brotes del año pasado se presentaron en municipios como Duitama, Sogamoso, Paipa, Villa de Leyva y Samacá, entre otros, donde las autoridades sanitarias realizaron intervenciones de vigilancia epidemiológica para contener la propagación del virus. Según informó la directora de Promoción y Prevención, Candy Samanta Rodríguez Castillo, «...todos los eventos fueron intervenidos oportunamente mediante acciones de control y seguimiento epidemiológico, lo que permitió contener la transmisión sin que se presentaran complicaciones ni casos graves...»

De acuerdo con el reporte oficial, en 2026 ya se han notificado dos brotes adicionales en los municipios de Tunja y Paz de Río, los cuales también se encuentran bajo seguimiento de las autoridades sanitarias. La enfermedad de mano, pie y boca es una infección viral contagiosa que afecta principalmente a bebés y niños menores de cinco años. Sus síntomas suelen iniciar con fiebre, dolor de garganta y secreción nasal, seguidos por la aparición de ampollas o sarpullidos en la boca, manos y pies.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres, cuidadores y personal educativo para fortalecer las medidas de prevención, entre ellas el lavado frecuente de manos, la desinfección de superficies y juguetes, evitar compartir utensilios y no llevar a los niños a jardines o colegios cuando presenten fiebre o lesiones en la piel. Asimismo, las autoridades sanitarias recomendaron acudir a los servicios médicos ante síntomas persistentes o signos de alarma, mientras continúan las acciones de vigilancia epidemiológica para prevenir nuevos brotes en el departamento.