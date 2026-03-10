En 2027 sería entregado el tercer puente sobre el río Sinú en Montería

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, el Invías y Findeter, colocaron la primera piedra para dar inicio oficial a la construcción del tercer puente sobre el río Sinú, obra que mejoraría la movilidad en esta sección del país.

Este proyecto que conectaría a sectores de las comunas 1 y 3 entre los barrios La Coquera y Betancí, representaría una inversión de $102.933 millones y generaría alrededor de 650 empleos durante su ejecución.

“El tercer puente sobre el río Sinú representa una obra estratégica para Montería. No solo mejorará la movilidad entre las dos márgenes del río, sino que también impulsará el desarrollo urbano, facilitará el acceso a diferentes sectores de la ciudad y generará oportunidades para nuestras comunidades. Hoy damos un paso histórico hacia una ciudad más conectada y con mayor calidad de vida”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén García.

¿Qué contemplaría la obra?

“El puente tendrá 368,3 metros de longitud y contará con dos carriles vehiculares bidireccionales, andenes peatonales y una cicloruta, integrando diferentes formas de movilidad y garantizando mayor seguridad para conductores, ciclistas y peatones”, precisó la administración municipal.

“La estructura principal del puente se desarrollará mediante un sistema de voladizos sucesivos con una luz central de 150 metros y dos luces exteriores de 75 metros cada una, apoyadas sobre una cimentación profunda con pilotes que alcanzarán entre 34 y 50 metros de profundidad, lo que garantizará la estabilidad de la infraestructura”, puntualizó.

Asimismo, informaron que “el proyecto contempla además obras de urbanismo, señalización, instalación de barandas, pavimentación y adecuación de los accesos viales para asegurar una conexión eficiente con la malla vial existente”.

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Guillermo Jiménez, destacó el impacto que “la infraestructura vial es un motor de desarrollo, oportunidades y dinamización para los territorios. Aportamos el 50% de los recursos para la ejecución de obras del puente sobre el río Sinú, en la ciudad de Montería, que beneficiarán a más de 600.000 habitantes, facilitando el transporte de productos, servicios y contribuyendo a la dinamización económica de la región”.

Al tiempo explicó que “estamos a pocos metros de la zona de las inundaciones y este puente va a ser muy importante porque será la vía nacional que reemplace el puente metálico que se encuentra en mal estado”.

El puente metálico tiene más de 50 años de construido y en los últimos meses ha sido sometido a varios mantenimientos y restricciones ante el evidente deterioro.

Según la administración municipal, la nueva obra sobre el río Sinú sería entregada a finales del año 2027.