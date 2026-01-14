Convocan veeduría ciudadana para vigilar obras públicas en Ventaquemada

La Personería Municipal de Ventaquemada convocó a la comunidad a conformar una veeduría ciudadana para hacer seguimiento y control a las próximas obras públicas de alcantarillado y acueducto que se ejecutarán en el municipio durante los próximos meses. La iniciativa busca promover la participación ciudadana en el control de la inversión pública y la ejecución de los contratos.

El personero Edilson Romero explicó que se trata de tres contratos que iniciarán obras y que implicarán intervenciones significativas en las principales vías del municipio. «...Venimos realizando una convocatoria, una invitación muy especial a toda la comunidad ventaquemense que quiera ser parte de la veeduría ciudadana para el control de las obras públicas de optimización de acueducto y alcantarillado que se ejecutarán próximamente en nuestro municipio...», señaló.

Romero indicó que el objetivo es evitar irregularidades y obras inconclusas. «...Las veedurías ciudadanas son un mecanismo de participación efectivo que brinda la oportunidad de estar pendientes de cómo se ejecutan las obras, de que el contratista responda a los principios de la moralidad pública y de la contratación estatal, y que la inversión se haga con los materiales y especificaciones técnicas adecuadas...», afirmó. La reunión de convocatoria se realizará el 15 de enero a las 4:00 de la tarde en el Auditorio Casa de la Mujer.