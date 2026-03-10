Huntr/x de ‘Las guerreras K-pop’ son anunciadas como parte de los tributos musicales de los Oscar

Este martes se conocieron los artistas que se presentarán en los tributos musicales de la próxima entrega de los premios Óscar, este domingo 15 de marzo.

Lea también: Mujer arrestada por tiroteo en casa de Rihanna es identificada y recibe fianza de USD $10 millones

La ceremonia contará con “momentos” especiales que celebrarán dos de las películas más populares de 2025, Sinners y KPop Demon Hunters, que incluirán, pero también irán mucho más allá de las interpretaciones de las canciones nominadas al Oscar de esas películas.

El segmento dedicado a ‘Las guerreras K-pop’ de Netflix comenzará con una fusión de instrumentistas y danza tradicional coreana, inspirada en el folclore y las raíces culturales que enmarcan la exitosa película animada.

EJAE, Audrey Nuna y Reri Ami, las voces detrás de HUNTR/X en la película, interpretarán “Golden”, la canción original nominada al Oscar.

El tributo de ‘Pecadores’ explorará el papel de la música en la historia de esa película y conducirá a una interpretación de la canción original de la película nominada al Oscar, “I Lied to You”, dirigida por Miles Caton y Raphael Saadiq, que también contará con la participación de las leyendas del blues Buddy Guy y Bobby Rush.

Le puede interesar: El actor Timothée Chalamet genera polémica por sus declaraciones sobre el ballet y la ópera

La edición número 98 de los Oscar se celebrará en el Teatro Dolby, en Hollywood, California, y será conducida por el comediante y presentador de televisión, Conan O’Brien.