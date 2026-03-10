Harvey Weinstein niega las acusaciones de violación en su primera entrevista en prisión

El exproductor de cine estadounidense Harvey Weinstein negó haber violado a mujeres y dijo que lamentaba haber engañado a sus esposas en su primera entrevista desde la prisión.

En conversación con The Hollywood Reporter, Weinstein negó haber agredido sexualmente a alguna mujer y afirmó: “Las engañé. Engañé a mis dos esposas. Eso es inmoral. Pero no las agredí. Esa es la gran mentira de todo esto. No me disculparé por algo que no hice. Se demostrará mi inocencia. Eso te lo prometo”.

“Sé que puedo ser aterrador y difícil. Pero eso todavía está muy lejos de ser una agresión sexual. Coqueteo excesivo, situaciones ridículas. Comportamiento malo y estúpido. Sí. Pero no empujé a nadie. No moví físicamente a nadie. No hice eso, Maer. Y me he sometido a detectores de mentiras para demostrarlo”, afirmó.

Agregando, “pero lo que estaba haciendo mal no era agresión sexual. Era engañar a mi esposa. Estaba desesperado por ocultarle ese secreto. No quería que Disney se enterara. Hice todo lo posible para protegerme de ese tipo de escándalo”.

“Me pasé de la raya. Eso es seguro. Podía ser un acosador terrible. Usé el poder con arrogancia. Fui insistente y autoritario, y me siento fatal. Me avergüenzo de ese comportamiento y ahora lo veo de una forma que antes no podía ver”, finalizó.

En mayo de 2018, Weinstein fue arrestado y acusado de violación en la ciudad de Nueva York y en febrero de 2020 fue declarado culpable de dos de los cinco delitos graves.

Weinstein fue condenado a 23 años de prisión y comenzó a cumplir su condena.

El 25 de abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló las condenas por violación en Nueva York debido a “errores graves” de procedimiento y ordenó un nuevo juicio.