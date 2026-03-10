Por presunta corrupción en Ecovivienda la fiscalía prepara imputación de cargos en Tunja

La próxima semana la fiscalía imputará a varios funcionarios de la alcaldía de Tunja, incluido el alcalde, Mikhail Krasnov por presuntos hechos de corrupción

Tunja

Caracol Radio conoció que la próxima semana la fiscalía imputará a varios funcionarios de la alcaldía de Tunja, incluido el alcalde, Mikhail Krasnov por presuntos hechos de corrupción en Ecovivienda.

De acuerdo con información conocida el 16 de marzo a las 9 de la mañana serán imputados la secretaria de Infraestructura del municipio Lina María Bautista Avellaneda y e ingeniero, Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque, ambos cuando estuvieron en la empresa Ecovivienda.

El viernes 19 de marzo también a las 9 de la mañana se le imputarán cargos al alcalde, Mikhail Krasnov y su actual gestora social, María Luisa Pedraza Canaría.

Recordemos que contra el alcalde de Tunja ya cursa un proceso penal por presunto interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.