10 mar 2026 Actualizado 17:06

Tunja

Por presunta corrupción en Ecovivienda la fiscalía prepara imputación de cargos en Tunja

El ente acusador tiene pendiente la formulación de acusación contra el funcionario por otros delitos

La próxima semana la fiscalía imputará a varios funcionarios de la alcaldía de Tunja, incluido el alcalde, Mikhail Krasnov por presuntos hechos de corrupción

Tunja

Caracol Radio conoció que la próxima semana la fiscalía imputará a varios funcionarios de la alcaldía de Tunja, incluido el alcalde, Mikhail Krasnov por presuntos hechos de corrupción en Ecovivienda.

De acuerdo con información conocida el 16 de marzo a las 9 de la mañana serán imputados la secretaria de Infraestructura del municipio Lina María Bautista Avellaneda y e ingeniero, Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque, ambos cuando estuvieron en la empresa Ecovivienda.

El viernes 19 de marzo también a las 9 de la mañana se le imputarán cargos al alcalde, Mikhail Krasnov y su actual gestora social, María Luisa Pedraza Canaría.

Recordemos que contra el alcalde de Tunja ya cursa un proceso penal por presunto interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

