La Procuraduría sancionó al exalcalde de La Esperanza, Norte de Santander

Municipio La Esperanza, Norte de Santander. / Foto: Archivo. ( Cortesía para Caracol Radio. )

Norte de Santander

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer la sanción al exalcalde del municipio de La Esperanza, Norte de Santander, Antonio María Pérez Pabón, con la suspensión de 12 meses. Lo anterior por el sobrecosto en la compra de un predio rural.

Según lo dio a conocer el ente disciplinario, se corroboró la conducta de Pérez Pabón “al suscribir un contrato de compraventa para la vigencia 2021 con el señor Custodio Elías Ruiz Ballesteros para adquirir un lote con destino a proyectos de desarrollo por un valor de $ 736.138.000″.

Y es que según la Procuraduría Provincial de Bucaramanga pudo corroborar que el avalúo del terreno según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondía a $ 298.011.000; por lo que, también se comprobó un sobrecosto en el bilateral de $ 438.127.000.

Tras lo anterior, el ente de control calificó la falta del investigado como gravísima, a título de culpa grave.

Debido a que el sancionado no se encuentra en ejercicio del cargo para la ejecución de la presente decisión, se convertirá el término de la suspensión en los salarios mensuales devengados al momento de los hechos, lo que corresponde a una multa por $ 52.474.416.