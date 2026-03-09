El actor Timothée Chalamet genera polémica por sus declaraciones sobre el ballet y la ópera

El actor estadounidense Timothée Chalamet ha generado polémica con sus declaraciones sobre el ballet y la ópera.

En un clip resurgido de su conversación en vivo con su coprotagonista de Interstellar, Matthew McConaughey, para la revista Variety, en el que analizan la disminución de la capacidad de atención del público y si existe interés por películas con un ritmo más lento.

Durante su conversación con McConaughey, Chalamet dijo que admiraba a los actores que “participan en un programa de entrevistas y dicen: ‘Tenemos que mantener vivas las salas de cine. Tenemos que mantener vivo este género’. Y otra parte de mí piensa que, si la gente quiere ver algo, como ‘Barbie’, como ‘Oppenheimer’, lo verán, se esforzarán al máximo y se mostrarán orgullosos”.

“Y no quiero trabajar en ballet ni ópera, ni en cosas que digan: ‘Mantengan viva esta obra’. Aunque parezca que ya a nadie le importa. Con todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera. Acabo de perder 14 centavos en audiencia”, agregó.

Ante estas declaraciones, el Royal Ballet and Opera de Londres reaccionó escribiendo: “Cada noche, en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para ver ballet y ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura de la actuación en vivo. Si quieres reconsiderarlo, nuestras puertas están abiertas”.

Por su parte, la presentadora de “The View”, la actriz y comediante Whoopi Goldberg, dijo: “Vienes de una familia de bailarines, así que cuando criticas el arte de otra persona, no te sientes bien. Probablemente no te diste cuenta hasta que dijiste: “Ay, estoy en problemas”, pero luego lo agravaste y dijiste: “14 centavos”. No, cuando la gente se enfada, será mucho más de 14 centavos, así que ten cuidado. Solo lo digo. Ten cuidado, chico".