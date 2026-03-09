‘Melania’, el documental de la primera dama de los Estados Unidos llega al streaming

El documental de la primera dama de los Estados Unidos, ‘Melania’, se estrenó este lunes en la plataforma de Prime Video, tras su paso por los cines, donde recaudó más de 16,4 millones de dólares a nivel nacional.

Lea también: Familiares, seguidores y amigos despiden al salsero Willie Colón en la ciudad de Nueva York

‘Melania’ es uno de los documentales más caros de la historia, ya que Amazon MGM Studios invirtió 40 millones de dólares.

El documental sigue a la primera dama durante los 20 días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump.

Está dirigido por Brett Ratner, más conocido por dirigir ‘Una pareja explosiva’, ‘Dragón rojo’ y ‘X-Men: La batalla final’.

Fue productor o productor ejecutivo de varias películas, entre ellas ‘El Renacido’, así como de la serie de televisión ‘Prison Break’.

Esta es su primera película desde que fue acusado por numerosas mujeres de Hollywood que presentaron denuncias de violación y agresión sexual en 2017.

Le puede interesar: Arnold Schwarzenegger revela que está en conversaciones para regresar a tres de sus franquicias

El documental tuvo su estreno mundial en el Centro Trump-Kennedy de Washington D.C., con la presencia del presidente.