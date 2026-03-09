Hable con elPrograma

‘Melania’, el documental de la primera dama de los Estados Unidos llega al streaming

El documental sigue a la primera dama durante los 20 días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump.

Melania Trump at Amazon MGM Studios' film, "MELANIA" World Premiere held at the Trump-Kennedy Center on January 29, 2026 in Washington, D.C.. (Photo by Craig Hudson/Variety via Getty Images) / Variety

Melania Trump at Amazon MGM Studios&#039; film, &quot;MELANIA&quot; World Premiere held at the Trump-Kennedy Center on January 29, 2026 in Washington, D.C.. (Photo by Craig Hudson/Variety via Getty Images)

Matheo

El documental de la primera dama de los Estados Unidos, ‘Melania’, se estrenó este lunes en la plataforma de Prime Video, tras su paso por los cines, donde recaudó más de 16,4 millones de dólares a nivel nacional.

‘Melania’ es uno de los documentales más caros de la historia, ya que Amazon MGM Studios invirtió 40 millones de dólares.



Está dirigido por Brett Ratner, más conocido por dirigir ‘Una pareja explosiva’, ‘Dragón rojo’ y ‘X-Men: La batalla final’.

Fue productor o productor ejecutivo de varias películas, entre ellas ‘El Renacido’, así como de la serie de televisión ‘Prison Break’.

Esta es su primera película desde que fue acusado por numerosas mujeres de Hollywood que presentaron denuncias de violación y agresión sexual en 2017.

El documental tuvo su estreno mundial en el Centro Trump-Kennedy de Washington D.C., con la presencia del presidente.

