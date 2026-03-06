Viernes 6 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Un total de 504.543 ciudadanos están habilitados en el departamento de Quindío para ejercer su derecho al voto durante las elecciones de Congreso de la República, que se realizarán el próximo 8 de marzo.

De los ciudadanos aptos para sufragar, 261.138 son mujeres y 243.405 son hombres, quienes podrán votar en 1.535 mesas, distribuidas en 129 puestos de votación: 93 en el área urbana y 36 en el área rural.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.

En el Quindío aumentaron a 70 millones la recompensa para quien, de información sobre el delito de compra de votos, 50 millones que ofrece el gobierno más 20 millones que ofrecen las autoridades locales.

La Alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío confirmaron su respaldo a la estrategia nacional de recompensas para combatir los delitos electorales durante la próxima jornada electoral del 8 de marzo.

La medida, liderada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este delito.

De manera complementaria, en el departamento del Quindío la gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita dar con los responsables y dinamizadores de estas prácticas ilegales.

Con esta iniciativa, se busca fortalecer los mecanismos de control y promover la participación ciudadana en la denuncia de cualquier intento de corrupción electoral.

Las autoridades recordaron que la información suministrada por los ciudadanos será manejada con absoluta reserva y se destacó que estas acciones son parte de la defensa de la democracia,

Señalando que no se permitirán acciones que afecten la transparencia del proceso electoral, trabajando de manera articulada con las autoridades departamentales y nacionales para garantizar unas elecciones seguras, transparentes y en plena legalidad para todos los quindianos.

A través del decreto No. 070 del cinco de marzo del 2026, la administración municipal determinó suspender temporalmente la restricción vehicular que tienen los taxis para los días que competen estrictamente a las elecciones, es decir: 8 de marzo, 31 de mayo y 21 de junio, en caso de haber segunda vuelta para la Presidencia de la República.

La medida temporal se levanta con la intención de brindar todas las garantías de movilidad a los armenios de cara al proceso electoral en curso, toda vez que se hace indispensable que los vehículos tipo taxi estén prestando el servicio de forma continua.

Es necesario aclarar que, una vez transcurrido el último día electoral, ya sea el 31 de mayo primera vuelta o, 21 de junio, segunda vuelta, la restricción tomará validez nuevamente respetando el orden establecido para su movilización.

Hay que recordar que en Armenia regirá la ley seca mañana sábado 7 de marzo desde las 6 de la tarde hasta el lunes 9 de marzo a las 6 de la mañana, además el domingo 8 de marzo esta prohíbo los trasteros y el transporte de escombros en la capital del Quindío

2000 soldados de la Octava Brigada comprometidos con la democracia en el Eje Cafetero Este 8 de marzo, Colombia vivirá la fiesta de la democracia y, desde el Eje Cafetero, las tropas de la Octava Brigada ya están preparadas en los puestos de votación de las zonas rurales de Caldas, Quindío y Risaralda, al tiempo que custodian los territorios en el área de operaciones asignada.

En el Quindío, 355 soldados custodian 16 puestos de votación en los 12 municipios del departamento, especialmente en los ubicados sobre la cordillera Central, así como en 8 más en Alcalá y Ulloa, Valle del Cauca.

La Contraloría en el Quindío revisa el caso del presunto empeño de una camioneta oficial en la Gobernación por parte del exsecretario de agricultura, Bryant Naranjo

Cabe resaltar que desde el mes de febrero se ha generado toda una polémica en redes sociales sobre que una camioneta de la propiedad de la gobernación departamental fue supuestamente empeñada por el exsecretario de agricultura, Bryant Naranjo debido a unas deudas personales.

Al respecto el contralor departamental, Perches Giraldo informó que fue instalada una auditoría financiera y de gestión de la gobernación del departamento y otras entidades.

Especificó que puntualmente con la administración departamental ha dado la instrucción para establecer una revisión de los bienes muebles y enseres para que verifiquen la situación registrada con el exfuncionario.

Explicó que el objetivo de la intervención está relacionado con conocer si habría sido una acción recurrente por lo que fue claro que prontamente se conocerán los resultados correspondientes.

Es de anotar que la gobernación del departamento sobre este tema interpuso denuncia por el delito de Peculado por aplicación oficial diferente. Hasta el momento no hay pronunciamiento del exfuncionario, Bryant Naranjo.

La Gobernación del Quindío entregó claridades sobre proceso de contratación con la empresa Proyecta tras orden de la Corte Suprema de Justicia de investigar al Gobernador Juan Miguel Galvis por presuntas irregularidades

En efecto la Corte Suprema de Justicia le dio la orden a la Fiscalía delegada para que se investigue al gobernador Juan Miguel Galvis, por presuntas irregularidades en la contratación.

A raíz de la situación, el secretario jurídico de la gobernación del departamento Juan Carlos Alfaro sostuvo que todos los funcionarios públicos están sujetos a investigaciones y responder por las actuaciones de la administración departamental. Aclaró que no conocen puntualmente el contenido de la denuncia sino lo que se ha evidenciado a través de un medio de comunicación local que publicó parte de dicha denuncia.

En cuanto a los convenios administrativos establecidos con la empresa Proyecta, indicó que los procesos de contratación se realizan con total transparencia, lo que puede ser verificado a través del SECOP.

Destacó que se ha generado desinformación e interponen una denuncia con aspectos que no corresponden por lo que la corte evaluará lo pertinente frente a las explicaciones de la gobernación departamental.

Recalcó que en el año 2025 realizaron cinco licitaciones públicas, 14 selecciones abreviadas, 45 mínimas cuantías que son todos procedimientos públicos lo que evidencia que no eluden la ley 80. Sobre el 2026, dijo que llevan una licitación pública, cuatro selecciones abreviadas, cuatro mínimas cuantías y 19 convenios solidarios.

Añadió que puntualmente con los convenios suscritos con Proyecta en el año 2025 son dos donde el primero es un convenio por 159 millones de pesos con la alcaldía de Montenegro para atender una urgencia estructural que amenazaba con el colapso de la institución educativa a causa de un talud.

Explicó que el otro tiene que ver con la morgue de Calarcá que necesitaba la mejora de las instalaciones donde participaron 10 de los 12 municipios del departamento.

Resaltó que la disposición es permanente para colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de cualquier situación que sea objeto de revisión.

En las últimas horas, la familia de Nicole Valeria Vargas Gómez ha recibido mensajes intimidatorios y amenazas a través de redes sociales.

El abogado Jefferson Posada indico “intentar silenciar a una familia que exige verdad, justicia y responsabilidad no solo es inaceptable, también es un atentado contra el derecho de las víctimas a ser escuchadas.

Y agrego “rechazamos categóricamente cualquier forma de intimidación o presión contra la familia de Nicole”

Enero de 2026 registró 403% más precipitaciones que en 2024 en estaciones monitoreadas por la CRQ

Recientemente, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) que trabajan en la red hidrometeorológica de la Subdirección de Gestión Ambiental – SGA presentaron un informe elaborado a partir del análisis de registros de precipitación y niveles hidrométricos en estaciones convencionales y automáticas ubicadas en varios municipios del departamento, con el fin de evaluar el comportamiento climático del mes de enero durante los años 2024, 2025 y 2026.

El análisis incluyó estaciones en municipios como Armenia, Filandia, Calarcá, Córdoba, Génova, Pijao, Salento y Montenegro.

Los resultados muestran un aumento progresivo en las lluvias: en enero de 2024 se registraron 590,4 en precipitación total mensual (mm), en enero de 2025, 1468,7 mm, lo que representó un incremento cercano al 148%, y en enero de 2026 se alcanzaron 2971,4 mm, con un aumento aproximado del 102% frente a 2025 y del 403% respecto a 2024.

De acuerdo con el informe, enero de 2026 fue el mes más lluvioso del periodo analizado, superando ampliamente los promedios mensuales multianuales en la mayoría de las estaciones.

En contraste, enero de 2024 presentó las menores precipitaciones, mientras que 2025 evidenció una recuperación en las lluvias, aunque por debajo de los registros de 2026.

El estudio también evaluó estaciones hidrométricas ubicadas sobre el río Quindío y río Verde, específicamente la estación bocatoma EPA y Bali en Armenia (rio Quindío), y el Centro de la Guadua en Córdoba (río Verde).

Los registros muestran un incremento progresivo en los niveles de los ríos entre 2024 y 2026, coherente con el aumento de las precipitaciones. Por ejemplo, en el Centro de la Guadua el promedio mensual (m) pasó de 0,38 a 0,50 m, con un incremento del 31%.

Desde la empresa de energía del Quindío, EDEQ, advierten sobre el impacto de las lluvias para la óptima prestación del servicio

Y es que han sido fuertes las lluvias que han generado afectaciones en diferentes municipios del departamento lo que evidencia también el impacto en las redes de energía.

El gerente de la entidad, Fabio Salazar dio a conocer que se han generado tormentas eléctricas en el municipio de Salento y en la zona cordillerana por eso si se presenta dificultad en el servicio de energía buscan llegar lo más pronto posible para resolver la situación.

Explicó que la semana pasada en Salento se registró el taponamiento de las vías de acceso lo que impedía la intervención oportuna por parte de la empresa tras la afectación al servicio de luz.

Reconoció que el plan de contingencia se está ajustando con el objetivo de que no pasen situaciones como las mencionadas anteriormente como es buscar que la atención se priorice desde el municipio afectado, aunque aclaró que no ha sido tan grave el panorama y están mejorando la red eléctrica.

Añadió que es clave que la intervención se haga por parte de los operarios y expertos de la entidad para evitar afectaciones en materia de salud para los usuarios.

Recordó que la línea 115 está disponible para recibir los reportes de daños desde teléfonos fijos o móviles.

Proyectos mal planeados y falta de priorización de recursos entre los temas más recurrentes encontrados por la Auditoría General de la República a nivel nacional

En Armenia se lleva a cabo el primer congreso nacional de contralores territoriales enfocado a la articulación territorial en las diferentes regiones del país. Una de las invitadas especiales fue la auditora general de la República, Maria Anayme Barón quien resaltó la importancia del espacio para fortalecer la labor del control fiscal y territorial que establecen las contralorías a nivel nacional.

Fue clara que el fin del control fiscal es que las políticas públicas se ejecuten y que los bienes y servicios lleguen a la ciudadanía que más lo requiere. Exaltó que en los ejercicios auditores se encuentran temas relacionados con proyectos mal planeados, falta de priorización de recursos entre otros.

Por su parte, el contralor de Armenia Joaquín Urrego dijo que impulsaron el primer congreso para velar por la articulación territorial del control fiscal. Destacó que buscan tener contralorías unidas y que trabajen de manera mancomunada por el control fiscal territorial por eso lo clave de este tipo de espacios.

Asimismo, reconoció que otra de las bondades del congreso es que jalona el turismo del departamento puesto que tendrán a la par de la agenda académica una cultural que permitirá visitar diferentes municipios del departamento. Añadió que de 67 contralores territorial son 60 quienes hacen presencia en el importante evento realizado en la ciudad.

Finalmente, el contralor del departamento Perches Giraldo enfatizó que es muy importante el congreso porque se llevarán a cabo las elecciones para quienes integrarán el consejo nacional de contralores por cuatro años. Asimismo, sostuvo que también los delegados del sistema nacional de control fiscal que dirige el contralor general de la República y la auditora general.

Hoy finaliza el congreso con la presencia del Contralor General de la República.

Desde la Alcaldía de Armenia, por medio de su Secretaría de Hacienda, se informó a la ciudadanía que se amplió el plazo para acceder al descuento del 15 % por pronto pago del Impuesto Predial, el cual estará vigente hasta el próximo 29 de mayo de 2026.

La medida busca brindar mayores facilidades a los contribuyentes para cumplir oportunamente con esta obligación tributaria y beneficiarse del descuento establecido.

“El llamado es a que los ciudadanos aprovechen este 15 % de descuento, que representa un alivio significativo en el valor a pagar y, al mismo tiempo, permite fortalecer las finanzas del municipio para seguir avanzando en inversión social y desarrollo”, señaló el secretario de Hacienda, Yeison Andrés Pérez Lotero.

Los contribuyentes pueden realizar el pago a través del Portal Tributario utilizando el botón PSE, en las entidades bancarias autorizadas, directamente en la Tesorería Municipal, o reclamar la factura en los Puntos Vive Digital o descargarla por el portal. Asimismo, la factura llegará a los hogares junto con el recibo de la EPA.

El presidente Gustavo Petro aclaró que su propuesta sobre la Autopista del Café no apunta a una expropiación, sino a “revertir” la concesión mediante la compra del contrato para reducir peajes en la región cafetera y, con ello, mejorar la competitividad y el atractivo turístico de esta zona.

La empresa quickticket les respondió a varios de los jóvenes que con boleta en mano no pudieron ingresar al concierto del cantante Blessd en el coliseo del café de Armenia, les devolverán el dinero de la boleta.

En diálogo con Caracol Radio Armenia uno de los jóvenes que se quedó con boleta en mano en la puerta del coliseo del café y no puedo ingresar al concierto el pasado sábado 28 de febrero esto conto “yo soy una de las personas que intentaron ingresar al concierto de Blessd el pasado sábado 28 de febrero y no pude ingresar después de hacer aproximadamente 5 horas de fila debido a que me presenté al lugar de la fila a las 5 de la tarde”

Y agregó “yo mandé un correo para intentar que me devolvieran la plata de las boletas y me respondieron diciendo que me devolverían el 100% del valor de la boleta eh escribiéndole a un correo a servicio al cliente@quickticket.com.co adjuntando la copia del documento de identidad del titular de la compra, o sea, yo, el comprobante de pago y la certificación bancaria demostrando la cuenta de desde la cual se compró las boletas”

Empresas Públicas de Armenia en articulación con la administración municipal llevó a cabo una nueva jornada de aseo en el sector La Estación, un punto de la ciudad que ha sido identificado por el inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos. La intervención buscó recuperar este espacio y mejorar las condiciones ambientales del lugar.

Durante la jornada se desplegaron más de 80 operarios del servicio de aseo de EPA, quienes realizaron labores de corte de césped, brigadas de barrido y limpieza general. Además, se contó con maquinaria especializada como minicargador y ampliroll, equipos que permitieron recoger y transportar los residuos generados durante la actividad.

Avanza la entrega de las transferencias monetarias correspondientes a los ciclos 1 (enero) y 2 (febrero) del programa Colombia Mayor en el Quindío.El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya informó que, a corte del 5 de marzo, 23.357 personas mayores, equivalentes al 59% de los beneficiarios en el departamento del Quindío, recibieron transferencias por 10.755 millones de pesos.

En 2026, ingresaron 272 nuevos beneficiarios al programa Colombia Mayor en este departamento. En el Quindío, 39.341 personas mayores recibirán el bono pensional correspondiente a los dos ciclos, con una inversión programada de 18.341 millones de pesos.

Las personas mayores que han recibido la suma de 460.000 pesos, correspondientes a los dos ciclos, no cuentan con una pensión y se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad.La gerente regional de Prosperidad Social, Beatriz Elena Sánchez, recordó que los puntos de entrega de SuperGiros y SuRed se encuentran habilitados en áreas urbanas y zonas rurales del departamento, desde el lunes 2 de marzo y hasta el 20 de este mismo mes.

El equipo de la gerencia regional continúa verificando diariamente la entrega de las transferencias en el marco de la campaña Dignidad Mayor.Prosperidad Social avanza en el cumplimiento de la meta nacional del gobierno del presidente Gustavo Petro para cubrir a 3 millones de personas mayores con el bono pensional, garantizando su protección social, bienestar y calidad de vida.

Hoy Expo empleo Mujer Sena 2026, a nivel nacional se ofertarán más de 20 mil vacantes; en el Quindío estarán disponibles 259 oportunidades laborales orientadas a vigilancia privada, auxiliar en servicios hoteleros, jefe de talento humano, enfermería, asistencia de comercio exterior, secretariado contable, entre otras.

La jornada en el Departamento se realizará en la Agencia Pública de Empleo del SENA, ubicada en la calle 7 No. 18 – 21 del barrio Galán de Armenia, donde se conectará a las aspirantes con reclutadores de talento humano de 50 empresas de distintos sectores productivos, facilitando procesos de entrevista y selección en un mismo espacio.

Expo Empleo Mujer se desarrollará en todo el país en jornada continua, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., donde los equipos de selección realizarán entrevistas a mujeres que cumplan con los perfiles requeridos.

Además, las asistentes podrán acceder a espacios de orientación ocupacional con asesoría en elaboración de hoja de vida, preparación para entrevistas laborales, uso efectivo de redes para la búsqueda de empleo y orientación para emprender.

en el Quindío contarán con talleres orientados a emprendimiento, permitiendo potenciar la creación de empresa y el fortalecimiento de unidades productivas.

La Universidad del Quindío avanza en la reestructuración de su Laboratorio de Biomodelos Anatómicos Humanos, como primer paso para crear un Centro de Donación de Cuerpos y un Centro de Formación en Alta Especialidad Médico-Quirúrgica. El proyecto busca posicionar nuestra alma mater como referente en educación médica en Colombia y América Latina.

La iniciativa cuenta con la asesoría y acompañamiento del doctor Andrés Fernández Sánchez, coordinador del Laboratorio de Biomodelos Anatómicos Humanos de la UQ. “No debemos llamarlos cadáveres, sino biomodelos anatómicos humanos”, explicó Fernández Sánchez, al subrayar que estos cuerpos se utilizan exclusivamente con fines de docencia e investigación.

En deportes, El Deportes Quindío volvió al triunfo en el torneo Dimayor de la B, al ganar como visitante 2-1 a Real Santander en el estadio Estadio Villa Concha de Piedecuesta, el próximo partido del equipo milagroso será nuevamente de visitante ante Patriotas Boyacá el miércoles 11 de marzo a las 8 de la noche

La inversión cercana a los $1.500 millones para mejorar la iluminación de tres escenarios deportivos del departamento, entre ellos la pista de patinaje del Parque de la Vida de Armenia, ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de la comunidad deportiva.

La socialización del proyecto fue adelantada por el Gobierno del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en el marco del contrato interadministrativo suscrito con la Empresa de Energía del Quindío, EDEQ, mediante el cual se realizará la instalación de un moderno sistema de iluminación en este importante escenario deportivo de la capital quindiana.