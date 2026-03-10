John Amaya espera trabajar en equipo con todos los congresistas elegidos por Boyacá

Boyacá

Muy feliz se declaró el ingeniero John Amaya con los resultados de las elecciones legislativas que le permitió lograr una curul al Senado para el periodo 2026 – 2030.

“Habíamos hecho un trabajo muy juicioso, yo sé que íbamos a tener bastante respaldo, sin embargo, pues sí muy, muy contentos y agradecidos con Dios por superar más de 100.000 votos aunque el escrutinio parece que estamos teniendo algunos voticos adicionales, así que esperamos tener los resultados oficiales, pero de verdad felices por Boyacá porque recibimos el respaldo, el cariño de los boyacenses, por lo que hemos podido lograr en el departamento y por supuesto a nivel nacional, donde hay un equipo que hoy sueña con esa construcción de la Colombia”.

El ingeniero John Amaya, anunció cuáles serán sus iniciativas en el Congreso de la República.

“El 20 de julio ya tenemos 3 proyectos de ley listos para radicar. El de la Ley de Inteligencia Artificial muy importante, empezar a discutir estos temas necesarios y que además se discuten ya internacionalmente. La segunda es la Reforma a la Ley de Innovación Agropecuaria. Nuestra bandera siempre será también el campo y la tercera es el proyecto de Ley de Tarifas Diferenciales de Transporte Público para estudiantes. La educación, el campo y la tecnología como una herramienta para poder transformar este país, serán las iniciativas que llevaremos al Congreso”.

Dijo que espera que esta vez si se pueda consolidar un verdadero bloque parlamentario para Boyacá.

“Yo siempre he dicho en este ejercicio que más allá de que tengamos que pensar igual hay que tener objetivos claros y hoy hay un objetivo común entre todos los que nos eligieron y es poder trabajar por traer progreso al departamento de Boyacá, así que mi invitación es y será a sentarnos a juntarnos, a plantearnos objetivos comunes y a poder ir como bancada boyacense al gobierno nacional, sea también cual sea el gobierno electo, porque aún hay mucha incertidumbre en lo que pueda pasar en las presidenciales. Vamos a ir a trabajar en equipo para traer recursos al departamento de Boyacá y también para que los recursos que ya han sido aprobados se ejecuten”.

El senador electo de la Alianza Verde, John Amaya también se pronunció sobre el candidato a la presidencia que apoyará su partido.

“Nos hace falta reunirnos como partido y tomar una decisión como colectividad. El partido se reconfiguró en estas elecciones, siento que los electores dejaron por fuera a algunas personas que tenían más ideas de izquierda no lograron llegar al congreso y se va a reconfigurar el partido y con los nuevos congresistas electos tendremos que llegar a discutir cuál es el rumbo y la decisión de partido que vamos a tomar”.