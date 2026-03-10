Hable con elPrograma

10 mar 2026 Actualizado 17:13

Dispararon contra un consulado de EEUU en Canadá

Las autoridades investigan para dar con el paradero del el autor aunque no hubo heridos y se reforzó la seguridad mientras continúa la investigación

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

AFP

El consulado de Estados Unidos en la ciudad canadiense de Toronto fue blanco de un ataque con arma de fuego el martes por la mañana, sin que se registraran víctimas, informó la policía local.

Las fuerzas del orden recibieron llamadas antes del amanecer en las que les advertían de disparos contra el consulado, situado en el centro de la ciudad más grande de Canadá.

La policía de Toronto “se encuentra en el lugar”, declaró en X la fuerza, que añadió que no se registraron víctimas en el ataque.

El pasado fin de semana, un grupo de manifestantes protestó frente a la sede del consulado contra la guerra en Oriente Medio, desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Noticia en desarrollo

