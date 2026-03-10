Horóscopo del profesor Salomón Hoy martes 10 de marzo 2026: Mucha atención con las envidias

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes, 10 de marzo.

Según el profesor, todos los nacidos en esta fecha son personas perfeccionistas y que no disfrutan del desorden, a su vez que también tienen buena diciplina. Su número es 2634.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros encender una vela de color amarillo, esto con el fin de llamar la alegría, sabiduría y riqueza.

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el café.

El número es el 2109.

La fruta es el durazno.

Realizar una oración de bendición en la puerta de su casa, bien sea a las 6:00, 8:00 o las 9:00 de la noche.

El código sagrado es el 411.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Sugerencia para el amor: Haga un balance de su parte emocional; puede que sea momento de dejar los celos de lado. En cuanto a la parte económica puede que mejore significativamente, sea con un negocio o una inversión.

Número: 3370

Tauro

Los nacidos de este signo pueden que se vean enfrentados por una serie de desafíos que los harán demostrar su valor; lo positivo es que, a pesar de lo anterior, podrían correr con suerte y así tener tranquilidad.

Número: 4097

Géminis

El dinero puede que esté llegando próximamente a su vida, no de las formas habituales pero va a haber movimiento económico. También si ha pensado últimamente en iniciar algo referente a estudios puede que sea el momento de hacerlo.

Número: 4488

Cáncer

Las cartas hablan sobre posibles hostilidades de parte de personas que lo envidian. Tenga en cuenta, que esto puede llegar a afectar un proyecto que haya pensado o que ha estado haciendo.

Número: 7985

Leo

Los astros le hacen un llamado para que mejore algo en el tema del amor si es que hay problemas. A su vez también se le hacen un llamado a ser más paciente, ya que podría correr con mucha suerte si lo hace.

Número: 7513

Virgo

El exito para los nativos de este signo puede que esté tocando la puerta, esto en diferentes aspectos de su vida, eso sí en cuyo caso se den sea muy cuidadoso con lo que hace y especialmente en lo que dice sobre todo en lo que cuenta a los demás.

Número: 2350

Libra

Existe la posibilidad de que lo que se proponga para este mes se convierta en un éxito, esto, claro, si lo alinea con su carácter y determinación, pero no solo así con sus metas, sino también con diferentes cosas en su vida. Ya podría estar a un ritmo muy acelerado; se le recomienda que tome las cosas con más calma para que esté en bienestar consigo mismo.

Número: 1529

Escorpio

En esta ocasión, la carta de la rueda de la fortuna cae sobre las personas de este signo y puede que sea beneficiado en muchos aspectos de su vida por esta misma, algo que las cartas le hablan sobre propuestas o personas que no son del todo convenientes.

Número: 3699

Sagitario

Se abren posibilidades de muchos logros en su vida, en diferentes aspectos de su vida, los mismos que puede que estén rodeados de un poco de peligro o cosas que sean poco convenientes, pero eso no quiere decir que dejen de ser beneficiosas.

Número: 0178

Capricornio

Los astros hablan sobre un par de situaciones que se le pueden estar presentando, en las que tendrá que tener firmeza; de ser el caso, podría gozar de muchos éxitos. Algo referente a finca raíz puede que se esté asomando, así que se le sugiere que preste atención.

Número: 0433

Acuario

Este mes podría significar nuevos cambios en su vida, bien sea cambio de casa, carro, trabajo o, inclusive, cambios en su comportamiento, mismos que podrían llegar representados en forma de oportunidades, oportunidades como lo podrían ser los juegos de azar.

Número: 7077

Piscis

Puede que su vida sentimental vaya a pasar por una serie de cambios en los que, si se da el caso, tendrá que tomar decisiones radicales.

Número: 2704

