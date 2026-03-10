Gobierno emitió directiva presidencial para protección de población LGBTIQ+: ¿Qué medidas establece?

Colombia cuenta ahora con una directriz presidencial para la protección de la población LGBTIQ+, a través de la cual se establecieron mecanismos para la prevención y atención integral de violencias y actos de discriminación contra esta población.

La directiva los reconoce como actores diferenciales, y determina directrices e instructivos técnicos para garantizar su cumplimiento.

El Ministerio de la Igualdad y Equidad de Género será el encargado de vigilar su cumplimiento y dar garantías a esta población en el país.

¿Qué incluye la directriz?

Esta nueva directriz presidencial establece acciones que deberán ser implementadas progresivamente por las entidades del Estado, entre ellas la creación del Subsistema Nacional de Participación LGBTIQ+, que busca avanzar en el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos y la formulación de la política pública correspondiente.

Por otro lado, orienta la definición de metas específicas en los planes de desarrollo locales y regionales para prevenir violencias y actos discriminatorios, y además, ordena a las entidades gubernamentales a apoyar la creación y el fortalecimiento de políticas públicas locales dirigidas a esta población del país.