10 mar 2026 Actualizado 11:40

En aros de baloncesto pretendían sacar por el Aeropuerto El Dorado cocaína

En las últimas horas en el aeropuerto El Dorado logró la incautación de 3.025 gramos de cocaína.

Tras diferentes controles que se implementan en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá por parte del grupo de carga y chárter de la estación de policía Aeropuerto y el olfato de un canino, se logró hallar en uno de los envíos una sustancia pulverulenta, la cual iba oculta en seis aros de baloncesto y, al ser verificada mediante prueba preliminar de narcotest, dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Es de resaltar que esta droga tenía como origen la ciudad de Bogotá y destino Australia.

De igual manera, gracias a estas acciones operativas, en lo que va corrido del 2026 se han logrado incautar cerca de 5.285 gramos de cocaína.

