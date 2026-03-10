Conductores que invadieron andenes en Bogotá  ya fueron identificados: Galán anunció sanciones 

Varios videos publicados en redes sociales dejaron expuestos a dos conductores que invadieron el espacio público con su vehículos para intentar circular en medio de los trancones en Bogotá.

En uno de los videos se ve cómo un hombre atraviesa su vehículo en una de las ciclorutas en el norte de la ciudad. Ante los reclamos de las personas que presencian la situación, el conductor decide enfrentarlos desde el vehículo donde comete la infracción.

En un segundo video se observa a otro conductor de una camioneta Toyota invadir el andén de una vía principal. El hombre, que además conduce a una velocidad no permitida, pasa justo en el momento en que unos niños se bajan de una ruta escolar.

Ante estos comportamientos, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció sanciones para los dos conductores.

“Estos dos irresponsables ya fueron identificados y citados por la Secretría de @SectorMovilidad para que comparezcan, y serán sancionados de acuerdo a las conductas que cometieron”, anunció Galán.

Por su parte, el concejal Juan David Quintero, quien ha hecho seguimiento a estos casos, pidió al alcalde Galán habilitar nuevas herramientas para denunciar este tipo de actuaciones.

“Alcalde le pido su apoyo para habilitar la foto-detección vía celular. Así todos los ciudadanos podríamos denunciar y la autoridad sancionar. Démosle el poder de cuidar el espacio de los ciudadanos a la ciudadanía!”, solicitó el cabildante.