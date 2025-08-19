No más parqueo ilegal: Alcaldía recupera espacio público frente al edificio Murillo Toro en Bogotá

Foto de referencia del edificio Murillo Toro, sede del Ministerio de las TIC. Foto: Colprensa/Germán Enciso.

El secretario general de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva, hizo un fuerte llamado a respetar esta zona peatonal recién renovada, tras una inversión cercana a los 190 millones de pesos.

“El esfuerzo que hicimos como ciudad para recuperar este espacio no puede ser en vano. No vamos a permitir que se vuelva a convertir en un parqueadero ilegal, ni para vehículos oficiales ni particulares. Cuidar a Bogotá también es respetar su espacio público”, afirmó el funcionario.

Una intervención para los peatones

El espacio recuperado está ubicado entre las carreras Séptima y Octava, en el centro de la ciudad, y anteriormente presentaba deterioro y uso indebido como estacionamiento. Hoy ofrece un entorno más seguro y accesible para los transeúntes.

Los trabajos incluyeron:

Recuperación de adoquines de arcilla y concreto.

Sustitución de piezas rotas, hundidas o ausentes.

Conservación de la identidad arquitectónica de la zona.

Además, la Alcaldía destacó la instalación del primer baño público inteligente en este corredor, como parte de la estrategia SeptiMás, que busca transformar la Carrera Séptima en un espacio más ordenado y seguro.

Sanciones para infractores

La Administración Distrital advirtió que impondrá sanciones a quienes insistan en parquear en este lugar, sin importar si se trata de vehículos particulares u oficiales.

“Seguimos trabajando cada día para cuidar los recursos públicos. Este tipo de acciones demuestran que sí es posible transformar el entorno urbano cuando hay voluntad institucional y compromiso ciudadano”, concluyó Silva.